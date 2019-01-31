TKP'den duruşmaya çağrı: Şule Çet'in haykırışı olacağız

Türkiye Komünist Partisi (TKP), 6 Şubat'ta Ankara Adalet Sarayı'nda yapılacak Şule Çet duruşmasına çağrıda bulundu.

TKP'li Hukukçular, Komünist Kadınlar ve Türkiye Komünist Gençliği ortak bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bizler TKP’li hukukçular ve Komünist Kadınlar olarak, Şule Çet’in sıra arkadaşları Türkiye Komünist Gençliği olarak adaletten yana kadınları, gençleri bu kez patronların kar hırsının değil, direk kirli ellerinin öldürdüğü Şule Çet’in 6 Şubat 2019 günü Ankara Adalet Sarayı’nda görülecek davası için Sıhhiye’de olmaya çağırıyoruz" denildi.

Bizler; Şule Çet’in sıra arkadaşları olarak adaletten yana kadınları, gençleri bu kez patronların kar hırsının değil, direk kirli ellerinin öldürdüğü Şule Çet’in 6 Şubat 2019 günü Ankara Adalet Sarayı’nda görülecek davası için Sıhhiye’de olmaya çağırıyoruz! #ŞuleÇetiçinAdalet pic.twitter.com/jUOJM6onoq

Açıklamanın tamamı şöyle:

ŞULE ÇET İÇİN ADALET!

Paranın saltanatı yıkıldığında, emekçi halk için eşit ve insanca bir düzen kurulduğunda, kadınları “elinin kiri” sayan bu gerici düzen sonlanacak ve “gerçek” failler cezalandırılacaktır.

Şule Çet, iki yıl önce üniversite eğitimi almak için geldiği Ankara’da, okul masraflarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda kalan onlarca genç kadından biriydi. Tıpkı bugün, üniversite amfilerinde oturup ders dinlemek yerine; mağaza, kafe, bar, kitabevlerinde saatlerce ayakta kalarak emeklerini satan yüzlerce genç işçi gibi. Tıpkı yarıyıl tatilinde okul harçlığını çıkarmak için işe giderken yaşamını yitiren lise öğrencisi Zinnur Tomay gibi.

Okurken bile çalışmak zorunda kaldığımız, yaşamak için çalışırken canımızdan olduğumuz, tacize uğradığımız, istismar edildiğimiz, üstüne bir de tüm bunların “kader” olduğu söylenen bu çürümüş düzende, adalet; gökyüzünden beklenecek bir şey değil, var gücümüzle haykırarak yeryüzünde yükselttiğimiz bir talep bugün. Cinsel istismarın engellenmesi, yeni kadın cinayetlerinin olmaması, herkesin istediği eğitimi çalışmak zorunda kalmadan alabilmesi için adalet! İşte bu nedenle biz Şule Çet’in adının ardına yazıyoruz bu defa adalet talebimizi.

28 Mayıs 2018 günü patronlarının istismarı sonrası iş görüşmesi vaadiyle çağrıldığı bir plazanın 20. katından atılan sonra da ölümüne intihar süsü verilmeye çalışılan bu genç kadının davasının takipçisi olacağız! Raporlar ve delillerle açık olan cinayete rağmen, soruşturma aşamasında tam üç kez adli kontrol şartıyla serbest bırakılan, sonra da “kasten adam öldürme” suçlaması ile değil, “cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” ve “nitelikli cinsel saldırı” suçlamalarıyla nihayet tutuklanan faillerin gerekli cezayı almaları için sesimizi yükselteceğiz! Şule Çet’in haykırışı olacağız!

Bizler; TKP’li hukukçular ve Komünist Kadınlar olarak, Şule Çet’in sıra arkadaşları Türkiye Komünist Gençliği olarak adaletten yana kadınları, gençleri bu kez patronların kar hırsının değil, direk kirli ellerinin öldürdüğü Şule Çet’in 6 Şubat 2019 günü Ankara Adalet Sarayı’nda görülecek davası için Sıhhiye’de olmaya çağırıyoruz!

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