TKP üyesi Feyzullah Araz yoldaşları tarafından anıldı

Antalya'da geçen yıl 29 Nisan'da yaşama veda eden Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi Feyzullah Araz, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde TKP Antalya il örgütünün düzenlediği bir etkinlikle anıldı.

29 Nisan 2017'de yaşama veda eden Türkiye Komünist Partisi (TKP) üyesi Feyzullah Araz, aramızdan ayrılışının birinci yıl dönümünde TKP Antalya il örgütünün düzenlediği bir etkinlikle anıldı.

Enternasyonal marşı eşliğindeki saygı duruşundan sonra, Araz’ın partili kimliğinin anlatıldığı bir video izlendi. Salondaki yoldaşlarının anlatımlarının ardından TKP Merkez Komite Üüesi Erhan Nalçacı bir konuşma yaptı.

Nalçacı, şunları söyledi:

"Kaybettiğimiz yoldaşlarımız bir şekilde yaşıyor. Eşitlik ve özgürlük mücadelesine devrediyoruz onları ve öyle yaşatıyoruz kaybettiğimiz insanlarımızı. Bu, Mustafa Suphi’lerden beri, hatta daha öncesinden beri böyledir. İsimlerini hatırlamasak bile, bu mücadeleye emek veren yoldaşlar yaşıyor, çünkü parti yaşıyor. Feyzullah Araz da, olağanüstü bir alçakgönüllülükle partiye katkıda bulunan yoldaşlarımızdandı."

Anma etkinliği, parti üyelerinin Araz'a ilişkin anılarını anlatmalarıyla sona erdi.

KİMDİR?

1 Ocak 1982'de Erzurum’da dünyaya gelen Feyzullah Araz, Gazi Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü mezunu idi. Üniversite öğrenciliği yıllarından başlayarak TKP üyesi olan Feyzullah Araz, 29 Nisan 2017'de kanser hastalığı nedeni ile hayata gözlerini kapatmıştı.