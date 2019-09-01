TKP Mersin: Tarım işçilerinin ölümü kaza değil cinayet

Türkiye Komünist Partisi Mersin Örgütü kamyonetin devrilmesi sonucu yaşamını yitiren beş işçiyle ilgili açıklama yaptı. Türkiye Komünist Partisi bu kazada hayatını kaybeden emekçilerin yakınlarına ve yaralanan emekçilere her türlü hukuki desteği sağlayacağını açıkladı ve örgütlü mücadeleye çağırdı.

Mersin'de tarım işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 5 işçi yaşamını yitirmişti. Türkiye Komünist Partisi Mersin İl Örgütü konuyla ilgili olarak açıklama yaptı ve örgütlü mücade vermekten başka seçeneğin olmadığını vurguladı.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Mersin'de yine tarım işçilerini taşıyan bir kamyonetin "kaza" haberi geldi.

"Kaza"da şu ana kadar beş tarım işçisi hayatını kaybetti. İşçiler topladıkları şeftalileri taşıyan kamyonun kasasında hayatları hiçe sayılarak taşınıyorlardı. Haberlerde "kaza" diye okuduk ancak bu bir kaza değil, cinayettir.

Yiyecek ekmek peşinde koşan, asgari ücretin altında ve herhangi bir sosyal güvence olmadan çalışmak zorunda kalan çocuk, kadın, erkek işçiler, bu bozuk düzen devam ettiği sürece ölmeye mahkum. Patronlar karlarından bir şey kaybetmesin, daha da çok kazansınlar diye herhangi bir kontrol mekanizmasının olmadığı bu düzende işçi ölümleri sayısal veri olmanın ötesine geçmiyor. Emekçilerin örgütsüz olduğu bir dünyada işçi ölümleri sıradanlaşıyor. Her gün emekçilerin karşılaştığı büyük küçük iş kazaları kanıksanır hale geliyor. Yaşam hakkını korumak bu köhnemiş düzeni yıkmakla mümkün. Örgütlü mücadele vermekten başka seçeneğimiz yok.

Türkiye Komünist Partisi bu kazada hayatını kaybeden emekçilerin yakınlarına ve yaralanan emekçilere her türlü hukuki desteği sağlayacaktır.

Tüm işçi sınıfımızın başı sağolsun.

Türkiye Komünist Partisi Mersin İl Örgütü