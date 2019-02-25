TKP, İzmir'de ikinci Semt Evi'ni Karataş'ta açtı

TKP'nin emekçi mahallelerinde güçlenme ve örgütlenme hamleleri sürüyor. Bu kapsamda İzmir'deki ikinci Semt Evi, Karataş'ta açıldı. Üçüncü Semt Evi'nin önümüzdeki hafta açılacağı duyuruldu.

Türkiye Komünist Partisi'nin emekçi mahallelerinde açacağını duyurduğu Semt Evleri'nin ikincisi İzmir Karataş'ta açıldı. Partinin Eylül ayında düzenlediği, "Emekçilere" başlıklı konferans doğrultusunda, yerelleşme ve emekçileşme adımları hız kazanıyor.

Karataş’ta dün yapılan açılışta TKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Senem Doruk İnam ve Konak Belediye Başkan adayı Burhan Aksakal söz aldı.

Senem Doruk İnam konuşmasında, “Türkiye Komünist Partisi fabrikalarda, okullarda, mahallelerde olacak dedik ve semt evleri mahallelerde yaptığımız çalışmaların yerleşikliğini gösteren yerler. Semt evleri, aydınlanmanın ve dayanışmanın merkezleri olacak” dedi.

İnam konuşmasında şunlara değindi: “Türkiye’de geldiğimiz noktada kötülük üreten, yalnızlaştıran, insanı bencilleştiren bir düzen var. Bu düzene karşı TKP topyekün bir savaş açmış durumda. Semt Evleri bu mücadelenin çok özel örneklerinden bir tanesi. Biz hem dünyada hem Türkiye’de bu sistemin dayattığı yalnızlaşmaya karşı emekçileri Semt Evleri'nde birlikte olmaya çağıracağız, bu örnekleri çoğaltacağız. Şu anda İzmir’de iki Semt Evimiz var. Üçüncüsü önümüzdeki hafta açılacak. Ve bunların sayısını gittikçe çoğalacak. Çünkü dediğimiz gibi dayanışma çok önemli bir konu bugün Türkiye’de. Birlikte üretmek, birlikte paylaşmak, bugün komünistler için, eşitliği ve aydınlanmayı savunan insanlar için çok önemli. Önümüzde bir seçim var. Tüm adaylar çıkıyor, kendi çılgın projelerinden bahsediyor. Bizim çılgın projelerimiz yok. Her mahallede, mahallelilerin bir araya geldiği, mahallemizin çocuklarının atölyeler yaptığı, bilimsel eğitimin desteklendiği faaliyetlerin gerçekleştirildiği yerler olacak bu Semt Evleri. Kriz gündemi var, krizin çözümünü hep birlikte arayacağız Semt Evlerinde. Biz halkın örgütlü olmasını önemsiyoruz. Halkın bir arada, memleketin sorunlarına, mahallesinin sorunlarına, gençlerin kadınların sorunlarına birlikte yaklaşımını önemsiyoruz. Aydınlanmanın, dayanışmanın yükseldiği bir kent, bir Türkiye var. Seçimlere de bu perspektifle yaklaşıyoruz. Birlikte olacağız, birlikte güçlü olacağız, birlikte üreteceğiz ve birlikte mahallemizin, kentimizin, memleketimizin sorunlarına hep birlikte kol kola girerek söz söyleyeceğiz.”

Açılışta söz alan TKP Konak Belediye Başkan adayı Burhan Aksakal da, TKP’nin Türkiye’de bir ilk olarak belediye başkan adaylarına imzalattığı, yerel yönetimler için komünist ilkeleri içeren adaylık sözleşmesini okudu. Aksakal, sözleşmeyi imzalayan TKP belediye başkan adayları ve belediye meclis üyelerinin, çürümüşlüğün, ilkesizliğin, partilerin sınırlarının ve programının olmadığı bir ortamda, düzenin karşısında emekçi halkın çıkarlarını savunmak için TKP adayları olarak söz vermiş olduklarını söyledi.

AÇILIŞA KATILANLAR ANLATIYOR...

Açılışa katılanlara görüşlerini sorduk.

Feride Şimşek: İki ay kadar önce Boyun Eğme gazetesiyle kapımı çalan gençler sayesinde bugün buraya geldim. İyi ki onlarla tanışmışım. Mahallemizde böyle bir yer açılması hem beni hem komşularımı çok sevindirdi. Biz de elimizden gelen desteği sunmaya çalışacağız.

Güler Can (Emekli öğretmen): Çocuklarım TKP'li, ben de onlara destek olmak için Karataş Semt Evi'nin açılışı duyunca orada bulunmak istedim. Semt evinin açılması gerçekten çok güzel oldu. Böyle bir semt evinin burda yaşayanlara ulaşması demek, onların yanında olmak, ilişki kurmak, paylaşmak, yardımlaşmak da demek ve bunların hepsi de çok önemli. Semt evlerinin çoğalmasını diliyorum.

Suphi Varım (Yazar): Semt evlerinin açılması, TKP'nin örgütlenmesi açısından son derece önemlidir. Buralar aynı zamanda birer aydınlanma merkezidir. Bu tür semt evlerinin açılmaya devam edeceğini biliyoruz. Buralar artmaya, toplumla dayanışma içinde olmaya devam edildikçe, ülkemizin sosyalizm yolunda ilerlemesinde de önemli mesafeler kat edilmiş olacaktır.

Karataş Semt Evi'nde liseliler için sosyalizm okulları, semt sakinleri için toplantılar, emekçilerin hak arayışlarına hukuki destek, çocuklar için atölyeler düzenlenecek.

KARATAŞ SEMT EVİ NEREDE?

TKP'nin Karataş Semt Evi, Halil Rıfat Paşa caddesi, No:303/1 b adresinde, Asansör durağının yanında faaliyetlerine başladı.

İzmir'deki ilk Semt Evi, Çiğli Evka 2'de açılmıştı.