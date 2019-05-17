TKP İzmir'de iki Semt Evi daha açıyor: Yamanlar ve Kuruçeşme

Türkiye Komünist Partisi’nin (TKP) 2018 Eylül’ünde düzenlediği “Emekçilere!” başlıklı konferansında açılışları kararlaştırılan Semt Evleri'nin yenileri, bu hafta sonu İzmir'de Buca Kuruçeşme ve Yamanlar'da açılıyor.
Yeni açılan Semt Evleri'nde sosyalizm okulları, çocuk atölyeleri, ebeveyn okulları, işçi ve aydınlanma okulları düzenlenecek.
Son hazırlıkları tamamlanmak üzere olan semt evlerinin açılış etkinlikleri 19 Mayıs Pazar günü yapılacak.
İzmir'de daha önce Çiğli Evka-2'de, Karataş'ta, Çınartepe'de, Balçova Merkez'de ve Bayraklı'da semt evleri açılmıştı. Kuruçeşme ve Yamanlar'daki Semt Evleri, İzmir'in 6 ve 7'inci Semt Evleri olacak.