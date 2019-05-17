TKP İzmir'de iki Semt Evi daha açıyor: Yamanlar ve Kuruçeşme

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İzmir'de altıncı ve yedinci Semt Evleri'ni bu hafta sonu etkinliklerle açılıyor. TKP'nin 'aydınlanma ve dayanışmanın merkezleri' olarak tanımladığı iki yeni Semt Evi'nin biri Buca Kuruçeşme'de, diğeri Yamanlar'da açılacak.

soL-İzmir