TKP: İstismarcı tarikat yurdu kapatılsın

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep Örgütü, bir tarikat yurdundaki çocuk istismarına yönelik açıklama yaptı.
Cuma, 06 Temmuz 2018 21:57

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep Örgütü, bir tarikat yurdundaki çocuk istismarına yönelik açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde: 

"TARİKAT YURDU KAPATILSIN

Tacizin, çocuk istismarının normalleştirilmeye çalışıldığı süreçler yaşıyoruz. AKP hükümetinin başta Ensar Vakfı olmak üzere ülkede yaşanan cinsel istismarların üzerini örtmeye yönelik açıklamaları, cinsel istismar ve cinsel saldırıların artmasına yol açtığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Cinsel istismar haberlerine Süleymancılar cemaatine ait olduğu bilinen özel öğrenci yurdunda 14 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunulması ve Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurt görevlisinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Son yıllarda artan istismar haberleri tesadüf değil, bunlar bir zihniyetin, bir ideolojinin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Cemaat yurtlarında denetim yapmayan, olaylar ortaya çıktığında da ört bas etme çabasına girenler asıl sorumlulardır.

TKP Gaziantep il örgütü olarak konunun takipçisi olacağımızı ilan ederek çocuklarımızı  bu gerici ve çağdışı zihniyete teslim etmeyeceğimizi bugün tekrar ilan ediyoruz.

AKP çocuklarımız için sürekli bir tehdittir.

AKP'yi yaratan, gericilerin egemenliğindeki bu düzen çocuklarımız için tehlikelidir.

Yoksul emekçi halkımıza din istismarı yaparak ,paranın saltanatından başka hiçbir değere inanmayan gericiler çocuklarımızın geleceğini karartmaktadır.

Başta yurt yönetimi ve sorumlular yargılanmalı ve bu tarikat yurdu derhal kapatılmalıdır.

 

TKP GAZİANTEP İL ÖRGÜTÜ"

 

 
Cuma, 06 Temmuz 2018 16:43
Yine tarikat yurdu, yine cinsel istismar: Süleymancıların yurdunda taciz
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Sam mahallesinde Süleymancılar cemaatine ait özel öğrenci yurdunda 14 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunulduğu iddia edildi. Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurt görevlisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cemaat ve tarikatlara ait öğrenci yurtlarında ve Kuran kurslarında çocuklara yönelik cinsel saldırıların ardı arkası kesilmiyor. 2016'da Karaman'da Ensar Vakfı'na ait öğrenci yurtlarında çok sayıda çocuğa cinsel istismarda bulunulması olayıyla ayyuka çıkan cemaat ve tarikat yurtlarındaki istismar vakalarına bir yenisi daha eklendi. 

Bu kez adres Gaziantep'te Süleymancılar cemaatine ait özel öğrenci yurdu oldu. 

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesi Sam mahallesinde faaliyet gösteren Özel Sam Köyü Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda yaşanan cinsel istismar olayı dava konusu oldu. 

YURTTA KALAN İKİ ÇOCUĞA İSTİSMAR İDDİASI: YURT GÖREVLİSİ TUTUKLANDI

Süleymancılar'a ait olduğu bilinen Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği'nin Sam mahallesindeki yurdunda yatılı kalan 14 yaşındaki üç öğrenci aynı odayı paylaşıyorlardı. Odanın karşısındaki başka bir odada da "eğitmen" olduğu söylenen yurt görevlisi kalıyordu. Adının A. olduğu öğrenilen 18 yaşındaki yurt görevlisinin, karşı odada kalan üç çocuktan ikisine cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. İstismara maruz kalan iki çocuğun olayı ailelerine anlatamadıkları, ancak istismara uğramayan üçüncü çocuğun olayı kendi ailesine aktarması sonucu istismarın ortaya çıktığı öğrenildi. İstismara uğramayan çocuğun ailesinin suç duyurusunda bulunması üzerine konu adliyeye intikal etti. Savcılık mütalaa yazarak yurt görevlisi A:'yı sulh ceza mahkemesine sevk etti. Konuyu değerlendiren mahkeme A.'yı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Konuyla ilgili iddianamenin henüz hazırlanmadığı öğrenildi. 

YURT YÖNETİMİ SUSKUN

Telefonla ulaştığımız yurt yönetimi ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Adının "Orhan" olduğunu söyleyen bir yurt görevlisi, "Bu konuyu ne maksatla soruyorsunuz, haber mi yapacaksınız" dedikten sonra, daha sonra aramamızı söyleyerek telefonu kapattı. Sonraki aramalarımızsa yanıtsız kaldı. 

 

 