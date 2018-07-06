TKP: İstismarcı tarikat yurdu kapatılsın

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep Örgütü, bir tarikat yurdundaki çocuk istismarına yönelik açıklama yaptı.

Türkiye Komünist Partisi Gaziantep Örgütü, bir tarikat yurdundaki çocuk istismarına yönelik açıklama yaptı. Açıklama şu şekilde:

"TARİKAT YURDU KAPATILSIN

Tacizin, çocuk istismarının normalleştirilmeye çalışıldığı süreçler yaşıyoruz. AKP hükümetinin başta Ensar Vakfı olmak üzere ülkede yaşanan cinsel istismarların üzerini örtmeye yönelik açıklamaları, cinsel istismar ve cinsel saldırıların artmasına yol açtığı bir kez daha kanıtlanmış oldu. Cinsel istismar haberlerine Süleymancılar cemaatine ait olduğu bilinen özel öğrenci yurdunda 14 yaşındaki iki çocuğa cinsel istismarda bulunulması ve Cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yurt görevlisinin tutuklanarak cezaevine gönderilmesiyle bir yenisi daha eklenmiş oldu.

Son yıllarda artan istismar haberleri tesadüf değil, bunlar bir zihniyetin, bir ideolojinin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Cemaat yurtlarında denetim yapmayan, olaylar ortaya çıktığında da ört bas etme çabasına girenler asıl sorumlulardır.

TKP Gaziantep il örgütü olarak konunun takipçisi olacağımızı ilan ederek çocuklarımızı bu gerici ve çağdışı zihniyete teslim etmeyeceğimizi bugün tekrar ilan ediyoruz.

AKP çocuklarımız için sürekli bir tehdittir.

AKP'yi yaratan, gericilerin egemenliğindeki bu düzen çocuklarımız için tehlikelidir.

Yoksul emekçi halkımıza din istismarı yaparak ,paranın saltanatından başka hiçbir değere inanmayan gericiler çocuklarımızın geleceğini karartmaktadır.

Başta yurt yönetimi ve sorumlular yargılanmalı ve bu tarikat yurdu derhal kapatılmalıdır.

TKP GAZİANTEP İL ÖRGÜTÜ"