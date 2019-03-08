TKP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayından 8 Mart çağrısı

TKP İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Zehra Güner Karaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde, boyun eğmeyen bütün emekçi kadınlara seslendi ve bir çağrıda bulundu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul Büyükşehir Belediye adayı Zehra Güner Karaoğlu, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününde, boyun eğmeyen bütün emekçi kadınlara seslendi.

Karaoğlu, ''Biz kadınlar, ekmeğimize el koyanlarla, geleceğimizi karartanlarla aynı gemide olamayız. Bugün 8 Mart, Sömürüye karşı duran karanlığı kabul etmeyen baskı ve şiddete karşı duran dünya emekçi kadınlar günü. Patronların düzenine karşı boyun eğmeyen emekçi kadınlar günü. Tüm emekçi kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyorum. 10 Mart günü Kartal’da saat 14.00’te yapacağımız mitinge davet ediyorum'' dedi.