TKP: GESTAŞ çiftliğiniz değil!

Çanakkale'de boğaz ve adalar hattının ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş. ücret tarifelerinde yüzde 24.7’lik bir zam yaptı.

Yüksek oranlı zam tepkiyle karşılandı.

TKP Çanakkale il örgütü de konuya ilişkin bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "GESTAŞ aracılığıyla Çanakkale halkı gerici vakıflara, AKP mitinglerine, siyasi amaçlarla Avrupa'da yapılan büyük iftar yemeklerine sponsor yapılmaktadır. Artan maliyet dedikleri ise kanunsuzca aktardıkları paraların kasada yarattıkları açıktır" denildi.

TKP: GESTAŞ ÇİFTLİĞİNİZ DEĞİLDİR!

TKP Çanakkale il örgütü bir açıklama yayımlayarak, halkı örgütlü mücadeleye çağırdı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Geçtiğimiz yıllarda yolsuzluklarla, cevaplanamayan Sayıştay raporlarıyla gündeme gelen GESTAŞ; geçtiğimiz hafta artan maliyetler nedeniyle deniz ulaşımı fiyatlarında %25 zam yapıldığını duyurdu.

GESTAŞ artan maliyetleri bahane gösterirken bir buçuk yıl önce savcılığa suç duyurusunda da bulunduğumuz Sayıştay raporuyla ilgili sorduğumuz sorular hala yanıtlanmayı bekliyor.

2015 yılında vali konağında hizmetli, bahçıvan, şoför gibi pozisyonlarda görevlendirilen ve yıllık maliyeti 796 bin TL'yi bulan 27 GESTAŞ personelinin akıbeti ne oldu?

Yine aynı yıllarda 168 bin TL kira ve yakıt maliyeti olan GESTAŞ şirket araçlarından valiye, valilik özel kalem müdürüne ve şirketle ilişkisi olmayan bir şahsa tahsis edilenlerin akıbeti ne oldu?

Sayıştay raporlarında ismi verilmeyen; ancak çizgisi belli olan dernek ve vakıflara usulsüzce yapılan 200 bin TL için GESTAŞ yönetiminin verecek cevabı var mıdır?

Sadece 2015 yılı içinde yapılan 7 milyon TL'lik faaliyet dışı harcama resmi evraklarda ikram ve sosyal sorumluluk harcamaları olarak gösterilmiştir. Vali konağına yapılan 80 bin TL'lik ahşap salıncak, havuz ve tadilat masrafı bu ikram giderlerinin arasında gösterilmiştir. Sosyal sorumluluk harcamaları dedikleri ise Erdoğan'ın mitinglerine kaldırılan otobüsler, boğazdan ücretsiz geçirilen AKP seçim konvoyları...

GESTAŞ'ta yapılan zamlar bu yüzden yalnızla araçla seyahat edenlerin değil tüm Çanakkale halkının gündemine girmiştir. GESTAŞ her ne kadar bir anonim şirket olarak yapılansa da valiliğe bağlıdır ve Çanakkale halkı adına ödenekler almaktadır.

GESTAŞ aracılığıyla Çanakkale halkı gerici vakıflara, AKP mitinglerine, siyasi amaçlarla Avrupa'da yapılan büyük iftar yemeklerine sponsor yapılmaktadır. Artan maliyet dedikleri ise kanunsuzca aktardıkları paraların kasada yarattıkları açıktır.

Türkiye Komünist Partisi olarak boğaz trafiğinin en yoğun olacağı döneme denk getirilen bu zamma karşı tüm Çanakkale halkını mücadele çağırıyoruz. Bu fırsatçılığa, soyguna, yağmaya hep birlikte dur diyelim!