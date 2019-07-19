TKP: Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz

TKP Gazi Semt Evi, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD), Milli Eğitim Müdürlükleriyle imzaladığı protokolle devlet okullarında 'Yaz Etkinlikleri' adı altında dini propaganda gerçekleştirmesine karşı çalışma başlattı. 'Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz' başlığıyla bir bildiri yayınlayan TKP yurttaşları çocuklarının geleceğine sahip çıkmaya çağırdı.

Türkiye Komünist Partisi Sultangazi örgütü, Anadolu Gençlik Derneği'nin (AGD), Milli Eğitim Müdürlükleriyle imzaladıkları protokolle devlet okullarında “Yaz Etkinlikleri” adı altında cihatçı propaganda ve dini eğitim gerçekleştirmesine karşı bir çalışma başlattı. Geçtiğimiz haftalarda açılan Gazi Semt Evi’nin aktif bir biçimde örgütlediği çalışmada Gazi Mahallesi semt pazarında "'Çocuklarımızı karanlığa teslim etmeyeceğiz'!" başlığıyla bildiri dağıtımı yapan TKP'liler, Sultangazi halkını gericiliğe karşı bilime, aydınlığa, laikliğe ve çocuklarının geleceklerine sahip çıkmaya çağırdı. Sultangazi halkı bildiriyi ilgiyle karşıladı. Pek çok yurttaş, bu etkinliklere çocuklarını göndermeyeceklerini, okulların gerici vakıf ve derneklere teslim edilmesine karşı mücadele edeceklerini söyledi. Mahalle halkı Gazi Semt Evi'nde cemaatlere, gerici vakıf ve derneklere tahsis edilen eğitim sistemine teslim olmamak için neler yapabileceğini konuşmak için bir araya gelecek.