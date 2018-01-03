TKP Çanakkale il örgütü Gestaş'daki yolsuzlukların peşini bırakmıyor

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale İl Örgütü, kentin deniz ulaşımını sağlayan ve sermayesinin önemli bölümü il özel idaresine ait olan Gestaş şirketinin Sayıştay raporlarına yansıyan yolsuzluklarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale İl Örgütü, kentin deniz ulaşımını sağlayan ve sermayesinin önemli bölümü il özel idaresine ait olan Gestaş şirketinin Sayıştay raporlarına yansıyan yolsuzluklarıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.

TKP Çanakkale İl Örgütü, Gestaş A.Ş.'nin yolsuzlukları ile ilgili bir suç duyurusunda bulunduktan sonra Çanakkale Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yapılan açıklamada geçen aylarda Sayıştay denetim raporunda yer alan usulsüzlüklerle ilgili olarak TKP Çanakkale İl Örgütünün sürecin takipçisi olacağı vurgulandı.

TKP adına yapılan açıklamada, "Feribot geçiş ücretlerine yüzde 50 zam yapılırken Valilik konağındaki havuza 25 bin TL harcanması mıdır halkın çıkarlarını savunmak?" denildi. Ülkemizde din-siyaset-para üçgeninde neler yapıldığına değinilen açıklamada TKP'nin bu yağma düzenine ve yolsuzluğa karşı mücadelesini sürdüreceği vurgulandı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığına yapılan suç duyurusunda, Gestaş'taki yolsuzluklar sıralanarak şöyle denildi:

"Sayıştay Başkanlığının Eylül 2016 tarihli Çanakkale İl Özel İdaresi GESTAŞ 2015 Yılı Denetim Raporu içeriğine göre, öncelikle şirket yetkilileri, sorumlu müdürü, başkaca sorumlular ve haksız menfaat sağlayan üçüncü kişiler hakkında kamu davası açılmak üzere başlatılmış olan soruşturmaya dilekçemiz ile dahil edilmemizi, eğer bu kapsamda açılmış bir soruşturma yoksa dilekçemiz ile bu eksikliğin giderilerek kamu davası açılmak üzere soruşturma başlatılmasını talep ederiz."