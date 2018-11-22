TKP Çanakkale: Bir kadına hayatını çok gören bu düzen değişmeli

Çanakkale'de boşanmak üzere dava açtığı eşi Fuat Ş. tarafından öldürülen sağlık emekçisi Sedef Şen'in bir kadın cinayetiyle yaşamını yitirmesi, tepkilere neden oldu.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Çanakkale örgütü, 25 Kasım Uluslararası Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü'ne dört gün kala işlenen bu cinayete ilişkin açıklama yayımladı.

TKP Çanakkale imzasıyla yayımlanan açıklama şöyle:

Mirabel kardeşleri ve mücadelelerini yaşatmak adına ilan edilen kadına yönelik şiddete karşı mücadele günü olan 25 Kasım’a yaklaşırken Çanakkale dün sabah saatlerinde yine bir kadın cinayetiyle uyandı.

Düzce'de yaşayan iki çocuk annesi Sedef, daha önce defalarca şiddete maruz kaldığından sığınma talebinde bulunmuş ve 20 gün boyunca sığınma evinde kalmıştır. Ebe olan Sedef boşanmaya çalıştığı kocasından uzaklaşmak adına kendi memleketi olan Çanakkale’ye tayinini istemiş, koruma kararı ile birlikte Çanakkale’ye yerleşmiştir. İşe başladığı günden itibaren ‘koruma altında’ olan Sedef kocası tarafından defalarca tehdit edilmiş, baskı altına alınmış ve nihayetinde öldürülmüştür.

Siyasi iktidar koruma altında olan bir insanı koruma, can güvenliğini sağlama gibi temel bir sorumluluğu dahi ihmal edebilmektedir. Bu sorumsuz zihniyet yine bir canın yitirilmesiyle sonuçlanmıştır.

Çünkü AKP bugün patronların kasalarından başka hiçbir şeyi korumak istememektedir. İş cinayetleriyle, sokak ortasında saldırılarla, şiddetle yaşamını kaybedenler iktidarı hiç ilgilendirmemektedir. Cinayetler ülkesi haline gelen bir ülkenin emekçileri bu düzenden kurtulmalı, yaşananların hesabını sormalıdır.

Bir genç kadına hayatını çok gören bu düzene karşı işçiler, kadınlar, öğrenciler örgütlenmeli ve yeni bir ülkeyi birlikte kurmalıdır.

Bu düzen değişmelidir.