TKP: Bu yangını ayağa kalkacak olan emekçiler söndürebilir

Ankara Siteler'de mobilya firmasını atölyesindeki yangında beş Suriyeli işçinin yaşamını yitirmesinin ardından, yaşanan iş cinayetine yönelik tepkiler sürüyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Ankara il örgütü, bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Ellerini Türkiyeli emekçilerin kanıyla yıkayanlar, keselerini alın teriyle dolduranlar için, işçinin vatanı, dili fark etmiyor. Onlar için önemli olan ne kadar ucuz, ne kadar kârlı olduğu" denildi.

Açıklamanın tamamı şöyle:

Onların isimleri yok. Onların yaşları yok.

En ağır şartlarda, her tür insani koşuldan mahrum, ucuza güvencesiz çalıştırılırlar.

Onlar kriz koşullarında sermaye sınıfına kanlı bir tepside sunulan Suriyeli emekçi kardeşlerimiz.

Bir tarafta AKP iktidarının ve Türkiye sermayesinin yayılmacı hevesleri, Suriye’yi TOKİ eliyle inşa edeceğini söyleyen patronlara yeni yatırım alanlarını işaret edenler, bir tarafta Türkiye’nin tüm kentlerinde kölelik koşullarında çalıştırılan göçmen işçiler.

Bir tarafta güvenli bölge tartışmaları, savaş hevesleri, ‘bir gece ansızın geliriz’ sesleri bir tarafta fabrikalarda ölüme mahkum edilen emekçiler.

Suriyeli işçiler, çocuk, kadın ve erkek, ucuza, güvencesiz, ölümle burun buruna çalıştırılıyor.

Ellerini Türkiyeli emekçilerin kanıyla yıkayanlar, keselerini alın teriyle dolduranlar için, işçinin vatanı, dili fark etmiyor. Onlar için önemli olan ne kadar ucuz, ne kadar kârlı olduğu.

Dün gece Siteler’de yaşanan yangında canını kaybeden emekçiler, sadece patronların kâr hırsının kurbanı değildi. Dün gece yaşamını kaybeden emekçiler, başta emperyalist merkez ülkeler olmak üzere Suriye’yi savaş alanına çeviren, büyüğünden küçüğüne bütün bölge devletlerinin ve onların sermaye sınıflarının yayılmacı hırslarının kurbanıydı.

Suriyeli emekçilerin kaderi, Türkiyeli emekçilerle birdir.

Ayağa kalkan Türkiye işçi sınıfı Suriyeli kardeşlerine de el uzatacaktır.

Bu yangını ancak, ayağa kalkacak olan emekçiler söndürebilir!

TKP ANKARA İL ÖRGÜTÜ