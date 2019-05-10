TKG'den Onur Yürüyüşü'ne yapılan saldırı sonrası açıklama: ODTÜ Boyun Eğmez

ODTÜ'de Rektörlük tarafından yasaklanmak istenen Onur Yürüyüşü'ne yapılan polis saldırısı sonrasında Türkiye Komünist Gençliği (TKG) açıklama yayınladı. 'ODTÜ Boyun Eğmez' denilen açıklamada, Onur Yürüyüşü'nün engellenmesi ve saldırılarda yirmi beş ODTÜ'lünün gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğu, yönetme krizi içinde olan AKP'nin üniversiteyi bastırmak istediği vurgulandı.

Açıklamanın tamamı:

ODTÜ BOYUN EĞMEZ!

Bugün ODTÜ Kampüsü’nde gerçekleşmesi planlanan Onur Yürüyüşü, polisin ağır saldırısıyla engellenmiş, bu saldırılarda yirmi beş ODTÜ’lü gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınanlar arasında akademik personeller de bulunmaktadır. Yürüyüşe yönelik saldırıyı takiben gözaltılar başlamış, aynı sıralarda polis, kampüsün birçok farklı yerinde biber gazı ve plastik mermi kullanarak öğrencileri ve idari personelleri darp etmiştir.

AKP, bir yönetme krizi içerisindedir ve hiç şüphesiz, ODTÜ’de gerçekleşen bu kabul edilemez olaylar dizisi bu krizin sonuçlarından biridir. Yükselen ekonomik krizin emekçi halkımız üzerinde yarattığı ağır koşulların, kendi iktidarına yönelebilecek bir siyasi öfkeyi doğurmasından korkan AKP, bugün üniversiteyi tam da bu nedenle bastırmak istemektedir.

AKP iktidarının kampüsümüzdeki taşeronluğunu üstlenen, başta ODTÜ Rektörü Verşan Kök olmak üzere bir bütün olarak ODTÜ Yönetimi bu yaşananların birinci dereceden sorumlusudur. Kendi öğrencisine düşman ODTÜ Yönetimi derhal istifa etmelidir. Gözaltına alınan arkadaşlarımız ve hocalarımız derhal serbest bırakılmalıdır. Tüm ODTÜ kamuoyunu kampüsümüze ve değerlerimize yönelik gerçekleştirilen bu ağır saldırıya karşı mücadele etmeye davet ediyoruz.

Ne ODTÜ teslim olur, ne üniversite!

Yaşasın Devrimci ODTÜ!

Türkiye Komünist Gençliği