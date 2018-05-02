TKG Üç Fidan'ı Dolmabahçe'de anacak

Türkiye Komünist Gençliği, idam edilişlerinin 46'ncı yılında Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı Dolmabahçe'de gerçekleştireceği buluşmayla anacak.

Türkiye Komünist Gençliği (TKG), idam edilişlerinin 46'ncı yılında emperyalizme karşı mücadelenin sembolü olmuş Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan'ı anacak.

5 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Dolmabahçe'de düzenlenecek buluşmada, üç fidan anısına Boğaz'a karanfil bırakılacak.

Buluşmanın gerçekleşeceği Dolmabahçe, aynı zamanda Deniz, Yusuf ve Hüseyin'in önderlerinden olduğu gençlik hareketinin 50 yıl önce ABD'nin 6'ncı Filosu'na bağlı askerleri denize döktüğü yer.

'DENİZE YİNE BİZ DÖKERİZ'

TKG'nin konuyla ilgili 24 Nisan'da yaptığı "Onlar nutuk çeker, denize yine biz dökeriz; Emperyalizmi yenecek, Sosyalist Türkiye'yi kuracağız" başlıklı açıklama ise şu şekildeydi:

"Deniz Gezmiş, Yusuf Arslan ve Hüseyin İnan… Emperyalizm işbirlikçisi sermaye sınıfının azgın saldırısı sonucu 6 Mayıs 1972’de idam edildiler.

Bu düzenin değişmemesi gerektiğini savunanlar, ülkemizi parsel parsel yabancı tekellere peşkeş çekenler, alacakları ‘yardım’lar için efendilerine secde edenler, her fırsatta ABD ve NATO’ya bağlılıklarını vurgulayanlar katletti arkadaşlarımızı.

Ülkemiz hızla erken seçime doğru gidiyor. Aynı karanlığı yaratanlar; Deniz, Yusuf, Hüseyin idam edilsin diye dün mecliste nasıl birlikte el kaldırdıysa, halka aynı karanlığı dayatıyor ve tek seçeneğiniz var diyor: Gericilerden gerici, faşistlerden faşist beğenin. Unutun ne istediğinizi, unutun kurduğunuz hayalleri, unutun bağımsızlığı, eşitliği, özgürlüğü.

İşte tam bu yüzden öldürülmelerinden kırk altı yıl sonra, üç devrimci genci anmak, gençlik mücadelesinin önünü açanlara saygı göstermenin çok ötesinde anlamlar taşıyor.Denizler bugün aramızda değil fakat onları idam edenlerle, karanlığa boyun eğmeyenlerin mücadelesi sürüyor.

'6 MAYIS'IN MİRASI SÖMÜRÜCÜLERLE UZLAŞMAMAK'

'Unutun, yeter ki diktatör devrilsin' diyenlere, Deniz’lerin mücadelesini hatırlamaya çağırıyoruz.

6 Mayıs’ın mirası sömürücülerle uzlaşmamak, onlardan bir beklenti içerisinde olmamaktır.

6 Mayıs ülkeyi yönetme iddiasıdır. Denizler sağcılardan sağcı, gericiden gerici beğenmediler. Kendi mücadelelerine ve ülkemizin emekçi halkına güvendiler. Üç gence bu denli hırsla saldırmış olmalarının temel sebebi, emekçi halka güvenenlerden ve halkın iktidarını savunanlardan ölesiye korkmalarıdır.

6 Mayıs’ın mirası yurtseverlik ve anti-emperyalizmdir. Uluslar arası tekellerin, NATO üslerinin, füzelerinin, yabancı askerlerin, emperyalizm uşağı siyasetçilerin gölgesinde bağımsızlığın mümkün olmadığını savunmaktır.

'YERLİSİNE DE YABANCISINA DA KARŞI'

6 Mayıs köhnemiş olandan kurtulma, yeni bir ülke kurma iradesidir.

Siyasetin kapıları halka ve emekçilere kapatılmaya çalışılırken, sömürücünün yerlisine ve yabancısına karşı Deniz’lerin mücadelesini yükseltmek tercih değil zorunluluktur."