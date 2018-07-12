Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın paylaştığı üç tweet için ifade verdi

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, 10 Temmuz Salı günü paylaştığı Twitter mesajları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Aydın, bugün de paylaştığı başka üç tweet için ifade vermek zorunda kaldı.
Orhan Aydın, geçen aylarda paylaştığı üç tweet nedeniyle, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde bugün ifade verdi.
Aydın'ın ihbara konu olan üç tweeti şöyle:
'YILMAYACAĞIM, SUSMAYACAĞIM, BOYUN EĞMEYECEĞİM'
Orhan Aydın, söz konusu tweetleri ve ifade verdiğini sosyal medya hesabından duyurarak, "Bu ülkede sanat ve sanatçı düşmanları, düşünce açıklamayı hakaret sayanlar her yerde ama insanlık suskun. YILMAYACAĞIM... SUSMAYACAĞIM... BOYUN EĞMEYECEĞİM" dedi.
YİNE İHBAR YİNE DAVA.
Bu üç iletim için YENİ DAVA açılmış, Vatan ‘da ifade verdim.
Bu ülkede sanat ve sanatçı düşmanları,düşünce açıklamayı hakaret sayanlar her yerde ama insanlık suskun.
YILMAYACAĞIM.. SUSMAYACAĞIM ..BOYUN EĞMEYECEĞİM. pic.twitter.com/TmKhRjDFtn
— orhan aydın (@orhanaydin6) 12 Temmuz 2018