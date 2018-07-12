Tiyatro sanatçısı Orhan Aydın paylaştığı üç tweet için ifade verdi

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, 10 Temmuz Salı günü paylaştığı Twitter mesajları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Aydın, bugün de paylaştığı başka üç tweet için Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde ifade vermek zorunda kaldı.

Tiyatro sanatçısı ve soL yazarı Orhan Aydın, 10 Temmuz Salı günü paylaştığı Twitter mesajları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Aydın, bugün de paylaştığı başka üç tweet için ifade vermek zorunda kaldı.

Orhan Aydın, geçen aylarda paylaştığı üç tweet nedeniyle, ihbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Vatan Caddesi'ndeki Emniyet Müdürlüğü'nde bugün ifade verdi.

Aydın'ın ihbara konu olan üç tweeti şöyle:

"Tiyatro değil tiyatora! Bütün Türkiye'de okullarda abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, cihat adlı oyunlar serbest. Kardeşlik, doğa, çevre, insan hakları, barış içerikli tüm oyunlar yasak."

"AKP sözcüsü Mahir Ünal: Ana haber programlarını 30 dakika izleyin, zannedersiniz ki bu millet hırsızlıktan, çocuk istismarından, çirkin işlerden başka sanki hiçbir şey yapmıyor. O zaman kapatın kendi medyanızın kapılarını, huzura erelim."

"Man Adası belgeleri gerçek ama davaya gerek yok. Bir daha okuyun. Bu bir mahkeme kararı. Sahte diyen lağım medyasının kalemşorları ve yandaşlar, siz bir daha okuyun."

'YILMAYACAĞIM, SUSMAYACAĞIM, BOYUN EĞMEYECEĞİM'

Orhan Aydın, söz konusu tweetleri ve ifade verdiğini sosyal medya hesabından duyurarak, "Bu ülkede sanat ve sanatçı düşmanları, düşünce açıklamayı hakaret sayanlar her yerde ama insanlık suskun. YILMAYACAĞIM... SUSMAYACAĞIM... BOYUN EĞMEYECEĞİM" dedi.

YİNE İHBAR YİNE DAVA.

Bu üç iletim için YENİ DAVA açılmış, Vatan ‘da ifade verdim.

Bu ülkede sanat ve sanatçı düşmanları,düşünce açıklamayı hakaret sayanlar her yerde ama insanlık suskun.

YILMAYACAĞIM.. SUSMAYACAĞIM ..BOYUN EĞMEYECEĞİM. pic.twitter.com/TmKhRjDFtn — orhan aydın (@orhanaydin6) 12 Temmuz 2018