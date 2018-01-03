THY uçağındaki İngilizce dizide 'gay' sözcüğü 'sapkınlık' olarak çevrildi!

THY uçağındaki yolcu eğlence sisteminde yer alan İngilizce dizide, eşcinsel anlamına gelen "gay" sözcüğünün Türkçe'ye "sapkınlık" olarak çevrilmesi sosyal medyada tepki çekti.

Sosyal medyada dolaşan bir tweet THY'deki homofobik uygulamayı gündeme getirdi.

Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre Türk Hava Yolları uçağında, yolcu eğlence sisteminde yer alan İngilizce bir dizide "gay" kelimesi Türkçe’ye "sapkınlık" olarak çevrildi.

Ece Maç adlı Twitter kullanıcısı bu durumu sosyal medyada paylaştı.