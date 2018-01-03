THY uçağındaki İngilizce dizide 'gay' sözcüğü 'sapkınlık' olarak çevrildi!

Sosyal medyada dolaşan bir tweet THY'deki homofobik uygulamayı gündeme getirdi.
Sözcü'den Barış Özkan'ın haberine göre Türk Hava Yolları uçağında, yolcu eğlence sisteminde yer alan İngilizce bir dizide "gay" kelimesi Türkçe’ye "sapkınlık" olarak çevrildi.
Ece Maç adlı Twitter kullanıcısı bu durumu sosyal medyada paylaştı.
@TK_TR uçuşlarınızda gösterdiğiniz Modern Family dizisinde “gay” kelimesini “sapkın” olarak çevirmişsiniz. Umarım en yakın sürede bu terbiyesizliğinizi düzeltirsiniz. Bir sonraki uçuşumda kontrol edeceğim. Düzeltilmediği takdirde gerekeni yapacağım. pic.twitter.com/pQKXbeVdpm
— Ece Maç (@EceMac) 2 Ocak 2018