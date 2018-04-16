THY öğrenci emeğine gözünü dikti

Türk Hava Yolları, üniversite öğrencilerini yarı zamanlı işe alacağını açıkladı.

Türk Hava Yolları ( THY) İngilizce bilen üniversite öğrencilerini yarı zamanlı çalıştırılmak üzere işe alacağını duyurdu.

Habertürk'ün haberine göre, Ağrı, Ankara, Antalya, Artvin, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Ordu-Giresun, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van istasyonları için personel istihdamı yapılacak. Çalışma süresi 6 ay olacak ve öğrenciler haftada en az 20 en fazla 30 saat çalışılabilecek.

THY öğrencilerden gelen ve giden uçak yolcularına istasyon hizmetlerini eksiksiz olarak yerine getirmek, bilet tanzim etmek, değiştirmek ve bu konuda THY prosedürlerine uygun şekilde tamamlayıcı belge ve formları tanzim ederek muhasebesel süreçleri tamamlamak, bilet ve bagaj kabulü sırasında ve uçağa alım esnasında uluslararası uçuşlarda müracaat eden yolcunun; bilet, pasaport, vize,oturum izni vb. seyahat belgelerini kontrol ederek, gidilecek ülkenin önceden belirlenmiş kurallarına uyumlu, eksiksiz ve geçerli olup olmadığını, iç hatlarda ise bilet ve kimlik eşleştirmesini yapmak gibi işlerde çalışmasını isteyecek.