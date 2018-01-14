THY, Empire State Binası'na çıkma koşusuna sponsor oldu!

Türk Hava Yolları, Amerikan kapitalizminin simgelerinden olan Empire State binasına çıkma koşusuna sponsor oldu. Bu yıl koşunun 41'incisi yapılacak.

New York’un ve Amerikan kapitalizminin simgelerinden olan 102 katlı Empire State Binası'na çıkma koşusu bu yıl Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğuyla 7 Şubat Çarşamba günü gerçekleşecek.

Bu sene 41'incisi düzenlenecek koşuda yarışacak atletler, binlerce kişinin başvurusu arasından yapılacak çekilişle belirlenecek. Toplam 250 atletin mücadele edeceği yarışma, ABD'nin en yüksek 5'inci yapısı olan Empire State Binası'nın giriş katından başlayacak. Atletler, 1576 merdiven çıkarak 86'ıncı katta bulunan bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak.

THY'den yapılan açıklamada, ulusal ve uluslararası alanlarda bir çok takipçisi olan yarışmada dereceye giren atletlere çeşitli ödüller verileceği kaydedilirken, New York’un en yüksek yapılarından biri olan ve 75. katında da Türk Hava Yolları New York ofisinin yer aldığı Empire State Binasının 7 Şubat'ta yarışmaya ithafen ışıklarla aydınlatılacağı belirtildi.

Empire State binasının inşaatına 1929'dan başlanmış, bina 1931'de tamamlanmıştı. Çok fazla işçinin düşük ücretlerle ve hatta bedavaya çalıştırıldığı inşaatta meydana gelen iş cinayetleri ise yıllardır kamuoyundan gizleniyor.