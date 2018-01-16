THY diz mesafesi geniş koltuklardan ek ücret alacak!

THY ve Anadolu Jet, diz mesafesi geniş koltuklardan ek ücret alacak. Dış hatlarda 19-79 dolar arasında, iç hatlarda 15-29 lira arasında ücret ödenecek.

Türk Hava Yolları (THY) ve alt markası Anadolujet, diz mesafesi geniş koltuklardan ek ücret alacak. Dış hat uçuşlarında geniş koltuk tercih edenler 19 ila 79 dolar arasında ücret farkı ödeyecek.

THY, yurtdışı seferlerde, diz mesafesi geniş koltukların satışına başladı. Uygulamaya geçiş öncesinde bebek puseti bulunan koltukları seçmiş olan bebekli yolcuların bulunduğu uçuşlar, mağduriyet yaşanmaması için satışa açılmadı. Ancak tip değişiklikleri veya zaruri sebepler ile koltuk planı işlemi yapılırsa ilgili koltuklar da ücretli hale gelebilecek. Bu sebeple bazı uçuşlar satışa açık bazıları ise kapalı olacak.

Türk Hava Yolları, dış hat uçuşlarında yolcuların diz mesafesi geniş koltukları ek olarak 19 ila 79 dolar, alt marka olan ve iç hat seferi yapan Anadolujet uçaklarındaki koltukları ise 15 ila 29 TL arası ücret karşılığında sunmaya başladı.