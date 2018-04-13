Termik santrala karşı mücadelede Eskişehir halkının ilk hukuk zaferi

Eskişehir Valiliğinin Odunpazarı Sevinç mahallesinden çıkartılacak ve termik santralda kullanılacak kömür ile ilgili "ÇED raporu gerekli değildir" kararına karşı Eskişehir Büyükşehir Belediyesinin açtığı dava sonuçlandı. Eskişehir İdare Mahkemesi 'ÇED raporu gerekli değildir' kararını iptal etti.

İç Anadolu’nun en verimli ovalarından biri olan Alpu Ovası’na kurulması planlanan termik santrala karşı açılan davaların ilki sonuçlandı.

Eskişehir İdare Mahkemesinin verdiği kararda, Eskişehir Valiliğinin Sevinç mahallesinden çıkarılacak ve termik santralda kullanılacak kömürle ilgili "Çevresel Etki Değerlendirme raporu gerekli değildir" kararı iptal edildi.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından Eskişehir Valiliğinin bu kararına karşı açılan dava sonucunda, iki projenin birbirine entegre olduğu ve bir bütün olarak değerlendirilmesine karar verildi.

Eskişehir 2. İdare Mahkemesi kararında şöyle denildi:

“Alpu Termik Santrali projesinde, yakıt olarak kullanılacak kömürün bir kısmının dava konusu tesisten elde edileceği anlaşıldığından, ‘Yer Altı Kömür Ocağı Projesi’ ile ‘Alpu Termik Santrali ve Bu Santrale Kömür Sağlayacak Olan Rezerv Alanındaki Yer altı Maden İşletmesi İle Kül Düzenli Depolama Tesisi’ projesinin entegre tesis niteliğinde olduğu, dolayısıyla her iki projenin çevresel etkilerinin kümülatif olarak değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.”

Eskişehir İdare Mahkmesinin verdiği bu karar ile termik santral projesi alanı için verilen ÇED olumlu raporunun eksikliği de tescillenmiş oldu.