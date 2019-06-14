Terhis bekleyen 100 bin askere kötü haber

Askerliği 6 aya düşürecek düzenlemeyle birlikte 100 binden fazla askerin terhis olması beklenirken, konuya ilişkin yapılacak son düzenleme 'kademeli' geçişi öngörüyor. Yani 6 ayı dolduran tüm askerler hemen terhis edilmeyecek, süreç aylara yayılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden yeni askerlik sistemine ilişkin kanun teklifinde bazı değişikliklere gidilecek.

Teklifin yasalaşmasıyla birlikte 100 binin üzerinde askerin erken terhis olması gündeme gelecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, "bu durumun güvenlik zafiyetine yol açabileceği" eleştirileri sonrası bu doğrultuda maddenin revize edileceği belirtildi.

Buna göre 6 ayını dolduran askerlerin bir anda terhisi yerine, ilk etapta 11 ve 12'nci ayını dolduranların terhis edilerek kademeli şekilde terhisleri öngörülüyor. Terhislerin, 6 ya da 9 aya yayılarak yapılması öngörüldü.