Tepki çeken binayı Fenerbahçe mi kiralıyor?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada futbolcuların kalması amacıyla inşaat halindeki bir bina ile anlaştıklarını duyurmuştu. Bu binanın Of Hayrat Vakfı Sosyal Tesisi olarak kayıtlı bina olup olmadığı sorgulanıyor. İnşaat halindeki bu bina, Kurbağalıdere'nin Marmara denizine yakın kısmında, çevredeki binalardan belirgin şekilde daha yüksek olmasıyla tepki çekmişti.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 27 Temmuz 2019 günü kulübün divan kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, "Dereağzı’ndaki tesislerimiz az ve yetersiz. Dereağzı’na bitişik bir yerde bina yapılıyor. Biz orayla anlaşma yaptık. İnşallah 3-4 ay içerisinde futbolcularımızın yatıp kalkabileceği modern bir bina olacak. Eski binayı da yeniden modernize edeceğiz" dedi.

Koç'un bahsettiği bölgede inşaat halinde olan tek bina mahalle sakinlerinin ve Kurbağalıdere Gönüllüleri'nin imza toplayıp itiraz ettiği bina.

Fenerbahçe Spor Kulübü ve Dereağzı Tesisleri'ni arayıp Ali Koç'un bahsettiği binanın, aynı bina olup olmadığını sorduk. Çalışanlar Ali Koç'un sözleri üzerine bir söz söyleyemeyeceklerini, "yetkili" olmadıklarını söyleyerek yanıt vermekten kaçındılar.

İNŞAATIN SAHİBİ BAŞAKŞEHİR YÖNETİCİSİ

Of Hayrat Vakfı Sosyal Tesisi ve Of Hayrat Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından yapılan inşaatın sahibi Mustafa Saral. Mustafa Saral Başakşehir kulübünün Futbol Şube sorumlusu.

Binanın bulunduğu yer Kadıköy'de Kurbağalıdere'nin kıyısında, derenin Marmara Denizine açılışına yakın bir konumda. Burada yapılan binalarda kat sınırı varken yapılan bu son inşaatın yüksekliği mahalleliyi hareket geçirmiş ve tepkilere neden olmuştu.

İMZA KAMPANYASI BAŞLATILMIŞTI

İki kat sınırı olan bölgede, sözü geçen bina iki bodrum katı, bir giriş katı ve bunların üstünde iki kat olarak planlanmış. Öte yandan dere çevresindeki silüetten belirgin şekilde ayrılan yüksekliğiyle binanın inşaatı mahalle sakinlerini harekete geçirmiş ve projeye karşı imza kampanyası başlatılmıştı. Kıyı şeridinin devamının da yüksek katlı binalarla kaplanacağı ve ranta açılacağı kaygıları yurttaşları harekete geçirmişti.

Bina inşaatının uzun süre paravan ile saklandığı, bitmesine yakın yükseklik artınca paravana rağmen fark edildiği söyleniyor. İnşaat derenin karşı tarafından seçilemezken, çalışmalar inşaatın dereye göre arka tarafında kalan Kalamış tarafından görülebiliyor. İnşaatın yapıldığı yerde bir ya da iki katlı binalar bulunurken, bölgede yüksek katlı bir binanın tamamlanıyor olması yurttaşları hem şaşırttı hem de etraftaki bütün küçük binaların emsal olarak aynı şekilde bina yapabilecek olması tedirginlik yarattı.

Görüştüğümüz yetkililer inşaatı çok kısa sürede tamamlanan bina için yapılan plan değişikliğinden haberdar olmadıklarını dile getirdiler.

Belediye yetkilileriyse "Buranın imarı sosyal kültürel tesis alanında. Emsal 1.5 maksimum, 3 kat görünüyor. İmar hakkı üç kat. Bir bodrum, bir zemin, iki normal kat ve bir çatı arası olarak ruhsat vermişiz" diyor.

Görüştüğümüz bir mahalleli kağıt üzerinde her şeyin kurala uygun olduğu iddialarının kaygı verici olduğunu söyledi: Görünen köy kılavuz istemez. Derenin kenarında birden heyüla gibi bir bina yükseliyor. Burada her şey nizami, kat sayısı, planı plana uygun deniliyorsa, gerçekten kaygılanmak gerekir. Çünkü öyleyse Yoğurtçu Parkı'nın tam karşısında yer alan bu noktadan başlayarak, Kalamış'a doğru tüm bir sahil böyle yüksek binalarla doldurulabilir.

PROJENİN BİR AN ÖNCE BİTİRİLİP KİRALANMASI KARARI ALINMIŞTI

18 Nisan 2019 tarihinde Of Hayrat Vakfı istişare toplantısı Kadıköy Fenerbahçe'de sosyal tesis olarak inşa edilmekte olan Vakıf binası gündemi ile yapılmış, inşaat hakkında ve sosyal tesisin kiraya verilmesi hakkında bilgiler verilmişti.

Genel sekreter Emrullah Tellioğlu'nun moderatörlüğünde yapılan toplantıda, Dernek Başkanı Mustafa Saral inşaatın yapımı ile ilgili teknik bilgiler ve binanın kiraya verilmesi ile ilgili bilgiler vermişti. Of Hayrat Vakfı kurucu başkanlarından Prof. Dr. Ali Akyüz'ün konuşmasının ardından, Dernek eski başkanlarından Dr. Zafer Nuhoğlu ve Ruhan Çakıroğlu söz alarak görüşlerini aktarmıştı. Mütevelli Heyet üyelerinden Raif Kapıcıoğlu, Temel Tellioğlu, Eşref Albayrak, Kemal Şener, Prof. Dr. Reşit Özkanca, Başsavcı Celil Demircioğlu ve Hasan Çakıroğlu söz alarak konuşmalar yapmıştı. Mustafa Saral, Emrullah Tellioğlu ve Haluk Sadıkoğlu'nun sorumluluğunda Of Hayrat Vakıfı iktisadi işletmesinin yapımını üstlendiği binanın el birliği ile bitirilip kiraya verilmesi Vakıf mülklerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi ve Vakfa yeni mülkler kazandırılması yönünde görüş birliğine varıldı.

Tepki çeken binanın son proje görüntüsü

2015 yılında çekilmiş bir fotoğrafla (alttaki) bugün çekilen bir fotoğraf (üstteki) karşılaştırıldığında ortaya ilginç sonuçlar çıkıyor. Bugün yükselen inşaatın yerinde 2015 yılında kullanılmayan bir bina var. Bu binanın yıkılmasıyla yapılan inşaat şimdiden eski görüntülerdeki binanın iki katına yakın bir yüksekliğe ulaşmış durumda.