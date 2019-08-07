Temmuz ayında 31 kadın öldürüldü

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Temmuz 2019 Raporu’na göre Türkiye'de 31 günde 31 kadın cinayeti işlendi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun Temmuz 2019 Raporu’na göre Temmuz ayında 31 kadın erkekler tarafından öldürüldü.

Rapora göre Temmuz ayında işlenen kadın cinayetlerinin 5’i şüpheli ölüm olarak kaydedilirken, 16 kadının neden öldürüldüğü tespit edilemedi. 2’si boşanmak, 4’ü ayrılmak ve 4’ü de başka konularda kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü. Raporda kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe adil yargılama yapılmadığına ve şüpheli, sanık ve katillerin caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyutunun değiştirerek sürmeye devam ettiğine dikkat çekildi.

11'İ EVLİ OLDUKLARI ERKEKLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

Temmuz ayında öldürülen 31 kadının 7’sinin kim tarafından öldürüldüğü tespit edilemedi, 11’i evli oldukları erkek, 1’i eskiden evli olduğu erkek, 1’i arkadaşının evli olduğu erkek, 1’i ağabeyi, 1’i babası, 1’i damadı, 1’i torunu, 1’i tanıdık birisi, 6’sı birlikte olduğu erkek tarafından öldürüldü.

EN ÇOK ATEŞLİ SİLAHLA ÖLDÜRÜLDÜLER

Cinayetlerde en çok ateşli silahlar kullanıldı. Rapordaki verilere göre öldürülen kadınların

16’sı ateşli silahlarla, 5’i kesici aletle, 1’i boğularak, 3’ü darp edilerek öldürüldü. Kadınlardan 1’i yüksek bir yerden şüpheli bir şekilde düşerek ölürken, 5’inin nasıl öldürüldüğü tespit edilemedi.

KADINLARIN 16'SI EVDE ÖLDÜRÜLDÜ

Kadınların 16’sı evde, 7’si sokak ortasında öldürüldü.. Öldürülen kadınların 1’inin gölde, 1’inin nehirde, 1’inin ormanda, 1’inin sulama kanalında ve 1’inin de piknik alanında cansız bedenleri bulundu. 3 kadının nerede öldürüldüğüyse tespit edilemedi.

Kadınların çalışma durumlarıyla ilgili ulaşılabilen veriye göre 6’sının bir işyerinde çalıştığı belirtilirken, 25 kadının çalışma durumunun bilinmediği kaydedildi.

Temmuz ayında öldürülen kadınların isimleri şöyle: