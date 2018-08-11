Temassız kredi kartı dolandırıcılığı yaygınlaşıyor

'Yenilikçi ödeme yöntemi' olarak sunulan temassız kredi kartında yaşanan sorunların önlenebilmesi için, bankaların da yapması gerekenler bulunduğunu ileri süren Tüketici Başvuru Merkezi Derneği Genel Başkanı İbrahim Güllü, 'Temassız kredi veya banka kartı kullananlar haberleri olmadan dolandırılabiliyor' dedi.

Tüketici Başvuru Merkezi Genel Başkanı İbrahim Güllü, temassız kredi kartı kullanıcılarının fark edilmeden dolandırılma riski taşıdığını söyledi. Av. Güllü, şu değerlendirmelerde bulundu: İlk kez 2007 yılında ülkemizde kullanıma giren ve yenilikçi ödeme yöntemi olarak ortaya çıkan temassız kart her geçen gün yaygınlaşmaktadır. Henüz standardın oluşturulamamış olması ve uygulamadaki açıklar tüketici açısından tehlikeler içermektedir. Temassız kart konusunda kamuoyunda mağduriyetlere ilişkin haberler yansımaktadır. '2017 YILINDA YÜZDE 96 ARTTI' Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verilerine göre 2016 yılında 31 milyon adet olan temassız özellikli kart sayısı, 2017 yılında yüzde 36 artarak 42 milyon adede yükseldi. Temassız işlemler ise 2016 yılında 45 milyon adet gerçekleşirken, 2017 yılında bu rakam yüzde 96 artarak 88 milyon adet oldu.

Sağladığı kolaylıklar ile 90 lira ve altındaki ödemeler için kullanılan temassız kartla ödeme sayısının ve limitinin her geçen gün artması, kullanımı yaygınlaşırken tüketici açısından riskleri de beraberinde taşımaktadır. 'KAŞLA GÖZ ARASINDA SOYGUN' Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen, gerçekliği konusunda sansasyonel haber olma ihtimali de bulunan ancak tüketiciler adına dikkate alınması gereken husus, temassız kart dolandırıcılığıdır. MobilPos Cihazlı hırsızlar özellikle kalabalık toplu taşıma araçlarını tercih ederek vatandaşların kartlarından para çekiyor. Kendilerine kurye süsü vererek toplu taşıma araçlarına Pos Cihazlarıyla binen dolandırıcılar cüzdanlarında temassız kredi kartı taşıyanlardan 90 liraya kadar para çalabiliyorlar. Yanında taşıdığı Pos Cihazıyla kurye gibi davranan cepçiler, genellikle kalabalık toplu taşıma araçlarını tercih ediyorlar çünkü temassız kredi kartının pos cihazına yaklaşması yetiyor. Cebinde şişkinlik olan veya çantalı yolcuların yanından geçerken hırsızlığı gerçekleştiren dolandırıcılar vatandaşın cebine, çantasına elini sokmadan kaşla göz arasında soygunu gerçekleştirebiliyorlar. 'FOLYOYA SARSINLAR' Küçük meblağlarda çekim yapıldığından dolandırılanlar, çoğu kez farkına varmamakta, farkına varsa da uğraşmaya değer görmemektedir. Bunun yanında belki de en önemli risk, kart bilgilerinin, sahibinin ismi, kart numarası, son kullanma tarihi ve güvenlik kodunun da çalınabilme ihtimalidir. Kredi kartlarında olduğu gibi, banka kartları ve ön ödemeli kartlar da temassız özellik taşıyabiliyor ve temassız ödemelerde kullanılabiliyor. Temassız kredi kartı sahibi tüketiciler, kartın bulunduğu cüzdanı giysilerinin üst bölgelerde taşımaları, mümkünse alüminyum folyo ile sarmaları, bu özelliği kullanmak istemeyenlerin bankalarıyla görüşüp kredi ve banka kartının bu özelliğini iptal ettirmeleri, kart ekstrelerini kontrol etmek suretiyle, şüpheli işlemleri bankaya ve en yakın Cumhuriyet Savcılığına bildirmesi gerekmektedir. Ayrıca kalabalık ortamlarda, toplu olarak durulan mekânlarda yakın temaslara dikkat etmelidirler.

Ödeme işleminin dört santimetreden daha yakın olması gerektiği göz önüne alındığında, optik okuyucu ile kart arasındaki mesafenin minimuma indirilmesi yani bağlantı mesafesinin kısaltılmasının sağlanması, bu özelliğe sahip pos cihazı verilen kişi ve kuruluşların sürekli inceleme ve denetimde tutulması, tahsis edilen pos cihazının kullanım mekânından belli bir mesafenin dışına çıkarılması halinde sistemin ödeme alma özelliğinin devre dışı bırakılması, yani mobil olma özelliğinin sınırlandırılması, tahsis edilen işyeri dışında pos cihazını kullanmak isteyen üye işyeri ve kuruluşlara bu imkânın sınırlı ve teminat alınarak verilmesi, bankaların miktara bağlı kalmaksızın uyarı mesajı göndermeleri halinde temassız kartta standart ve güvenlik sağlanmış olacaktır.