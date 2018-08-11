Telhamut Çadır Kenti’ndeki fuhuş organizasyonu AKP'li Ceylanpınar Belediyesi'ne uzandı

Urfa'daki Telhamut Çadır Kenti'nde Suriyeli sığınmacı kadınları fuhşa zorlayan organizasyon, AKP'li Ceylanpınar Belediyesi'nin üst düzey çalışanlarına kadar uzandı.

Telhamut Çadır Kent'te Suriyeli sığınmacı kadınları temel ihtiyaçları karşılığında fuhşa zorlayan organizasyon, AKP'li Ceylanpınar Belediyesi'nin üst düzey çalışanlarına kadar uzandı. Yayınlanan ses kayıtları, organizasyonun büyüklüğünü gösteriyor.

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kurulu Telhamut Çadır Kenti'nde sığınmacı kadınları temel ihtiyaçları karşılığında fuhşa zorlayan organizasyonun çok daha büyük olduğu ortaya çıktı. Kamp görevlilerin yanı sıra Ceylanpınar Belediyesi'nde görevli M.B. ve belediye eski başkanı Mehmet Sait Atilla'nın özel koruması C.E.’nin de fuhuş organizasyonu içinde olduğu anlaşılıyor.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI FUHUŞ PAZARLIĞINDA

Ele geçen ses kayıtlarında, Suriye savaşından kaçıp Telhamut Çadır Kenti’ne sığınan sığınmacı bir kadın ve kızının, belediyede üst düzey görevlerde bulunan M.B ve koruma C.E.'nin başka erkeklere ve kendi aralarında pazarladığı anlaşılıyor. Koruma C.E., yine belediye encümeni M.B.'nin mülteci kadın ve kızı ile yaptıkları pazarlığın detayları ses kayıtlarına yansıyor.

8 nolu ses kaydında sığınmacı kadın, C.E.'ye "Sen demedin mi kızını bir gece yanımda yatır, ben gerekeni yapacağım. Demedin mi, adam makam mevki sahibi diye" şeklinde sorular yöneltirken, C.E. de endişeli bir ses tonu ile "Tamam çok şey etme" diye yanıtlıyor. Devamında kadın, "Tamam o zaman özürlerimizi adama ilet. Biz burada başımızın çaresine bakmak zorundayız. Farz et ki kızım öldü" şeklinde mağduriyetini dile getiriyor.

9 nolu ses kaydında da yine sığınmacı kadın, C.E.'ye "Bize bir numara gönderdin. Bu adam nedir, necidir? Adam iyi mi? Ben adamdan korkuyorum" diyor. C.E. de "Tanış kendisiyle, ben müsait değilim şu an. Evet iyi biri. Korkma" diyerek yanıt veriyor.

‘TELEFONDA BÖYLE ŞEYLER SÖYLEME’

Daha sonra sığınmacı kadın yeniden soruyor, "Beni mi istiyor, kızımı mı istiyor? Evet ya da hayır de, beni mi kızımı mı istiyor?” diye yeniden soruyor.

C.E. yanıtında "Telefonda öyle şeyler söyleme" şeklinde telkinde bulunuyor.

Son olarak, sığınmacı kadının "Sen mi kefilsin adama" sözlerine, C.E. "Evet" diyerek yanıt veriyor.



