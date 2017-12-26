Tekirdağ'da camide soygun

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, bir caminin imam odası soyuldu.

Tekirdağ Malkara ilçesi Ahievran Mahallesi'ndeki Ahievren Camii'nin imamı Mümtaz Şahin'in çekmecesinden 2 bin 500 liranın çalındı.

Şüpheli caminin güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilirken, bir gün önce kahvehanede oturup çay içen; hayvan alım satımı için mahalleye geldiğini iddia eden kişi olduğu belirlendi.

İmam Mümtaz Şahin, "Camiye kadınların girdiği yerden girmiş, burada 10 dakika geçiriyor. Ardından kadınlara ait kısımdan, kadınlar mescidine çıkıyor. Daha sonra kadınlar mahfilinde sabah namazına kadar zamanını geçirip saklanıyor. Sabah namazını kıldırmak için geliyorum ve hırsız beni gözlüyor. Anahtarı nereye koyduğumu görüyor. Biz namazdan çıktıktan sonra anahtarı alıp hırsızlığını yapıyor. Diyanet takvimlerinden elde ettiğimiz paraları çekmeceden ve benim yeni çektiğim maaşımı sakladığım yerde bulup alıyor" ifadelerini kullandı.

Jandarma ekipleri, şüphelinin kimliğini belirlerken, yakalanması için çalışma başlattı.