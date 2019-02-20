Tekirdağ'da 10 kişi 'keskin koku'dan etkilenerek hastaneye kaldırıldı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde, bir hurda alım satım yerinden yayıldığı değerlendirilen keskin kokudan etkilenen 10 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Çerkezköy Devlet Hastanesi'ndeki Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alınan yurttaşlardan bazılarının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.
Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde bulunan bir hurda toplama merkezinden yayılan kokular üzerine yurttaşların ihbarda bulunduğu öğrenildi.
Bölgeye, polis, itfaiye, zabıta, AFAD ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler kokunun kaynağını belirlemek üzere çalışma başlatırken, işletmenin çevresine güvenlik şeridi çekildi.