Tekel bayileri 26 Nisan'da eylemde: Kepenk kapatıyorlar

Türkiye Tekel Bayileri Platformu, 2013 yılında getirilen “Saat 22.00'den sonra içki satışı yasağının” kaldırılması için 26 Nisan'da eylem yapacak.

2013 yılında yürürlüğe giren 6487 sayılı yasa değişikliğiyle içki satışı, reklam ve tanıtım konusunda getirilen sınırlama, Tekel bayisi işletenleri zor durumda bıraktı. Yaklaşık 4 bin üyesi olan Türkiye Tekel Bayileri Platformu, saat 22.00 yasağının kaldırılması ve kesilen cezaların silinmesi için 26 Nisan’da İstanbul, İzmir, Samsun, Aydın, Adana, Hatay, Mersin gibi birçok ilde kepenk kapatarak eylem yapacak.

Sözcü'den Seda Önceler'in haberine göre tekel bayileri, ”Bu yasa yüzünden adaletsiz cezalara maruz kalıyoruz, darp edilen ve öldürülen meslektaşlarımız var. Müşterilerimizle ve devletle karşı karşıya kalmaktan yorulduk” diyor.

26 Nisan’da yapılması planlanan eyleme dair konuşan Türkiye Tekel Platformu Başkanı Özgür Aybaş şunları söyledi:

”Bu eylem mevcut politikaları eleştirmek için yapılan bir eylemden daha büyük bir anlam içermektedir. Her şeyden önce, tekel ürünleri olarak adlandırılan sigara ve içki satmamız nedeniyle tekel bayisi statüsünde olan bizler, her ne kadar kötü bir imaja sahip olsak da kamunun sağ duyusunu yönlendiren küçük esnaflar arasında vergisel anlamda etkin rol oynayan işletmelerin başında yer almaktayız. Bu sebepten 26 Nisan günü kepenklerimizi bir süre kapatarak kamunun dikkatini çekebilirsek, nitelik ve nicelik olarak Tekel Bayilerinin ekonomik anlamada ki önemini de hatırlatmış olacağız. Kepenk kapatmamız kamusal bir reaksiyondan ibarettir. Haklı olmaktan ziyade, mağdur olmamız nedeni ile yapılması zaruridir."