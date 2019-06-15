Tecavüz suçlamasıyla mahkemeye sevk edilen Hazro ilçe müftüsü serbest bırakıldı

Diyarbakır Hamidiye Kız Kur’an Kursu Yatılı Hafızlık Külliyesi Sorumlusu kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan İlçe Müftüsü İsmail Kaya serbest bırakıldı.

Diyarbakır’ın Hazro İlçe Müftüsü İsmail Kaya, açılışı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan Hamidiye Kız Kuran Kursu Yatılı Hafızlık Külliyesi Sorumlusu kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Savcılık ifadesinin alınmasının

ardından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edilen Kaya, savunmasında tecavüz suçlamasını reddederek “rızası vardı” dedi.

Hakim, söz konusu suç her ne kadar katalog suçlardan olsa da tutuklanma talebinin ölçülü olmayacağı gerekçesiyle Kaya’nın adli kontrol tedbiri uygulayarak serbest bırakılmasına karar verdi.

AKP’Lİ VEKİL VE DİYANET DEVREYE GİRDİ: İŞ SÖZLEŞMEN FESHEDİLİR

İddialara göre, kadının şikayetinden vazgeçmesi için AKP’li bir milletvekili ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri devreye girdi. Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri, şikayetinden vazgeçmemesi durumunda kadını iş akdinin feshedilmesiyle tehdit etti.