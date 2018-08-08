TDK Başkanı'ndan 'yabancı sözcük vergisi' önerisi

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, özellikle şirket, dükkan, mağaza tabelalarında yabancı sözcük kullananlardan fazla vergi alınabileceğini söyledi.

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin, Türkçenin doğru kullanımıyla ilgili farkındalığın yükseltilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle şirket, dükkan tabelalarında yabancı isimlerin kullanılmasıyla ilgili çeşitli yaptırımların uygulanabileceğini söyledi.

Gülsevin, Harf Devrimi'nin başlangıcı olarak kabul edilen 9 Ağustos 1928 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeni Türk alfabesini tanıttığı sürece yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Dükkanların, sokakların tabelalarında, yazışmalarda Türkçe dışında yabancı kelimelerin kullanılmasına yönelik eleştirilere de değinen Gülsevin, TDK'nin bu konuda farkındalık yaratmak amacıyla sık sık çalışmalar yürüttüğünü bildirdi. Türkçe'nin kullanımında, konuşma dilinde yabancı kökenli kelimelerin kullanılabildiğini, telaffuz yanlışlarının yapıldığını, sosyal medyada özellikle gençlerin farklı kısaltmalar kullandığını anlatan Gülsevin, "Bunlar hepimizin bildiği ama maalesef özümsediğimiz şeyler. Kurbağaların, suyun içinde kaynadığını tamamen pişene kadar farketmemesi gibi... Bunları kanıksadık gidiyoruz, kanıksamamak lazım" uyarısında bulundu.

TDK'nin görev tanımı itibarıyla yaptırım yetkisinin olmadığını ama bu tip kullanımların yanlış olduğunu anlatmak üzere sorumlulukları bulunduğunu anımsatan Gülsevin, şunları kaydetti:

"Türkçenin doğru kullanımıyla ilgili duyarlılığı, farkındalığı yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için Türk Dil Kurumu çalışmalarını yapıyor. Ama ticaretle uğraşan insanlar başka endişelerle yabancı isimleri kullanıyor. Onun için yaptırım olabilir mi, olur. Devlet bir kanun çıkarır, Türkçede kullanılmayan, yerli ve yerlileşmiş olmayan, bize yabancı olan unsurları tabelaya yazdırtmayabilir veya yazıyorsa da bazı yerlerde uygulandığı gibi, fazla vergi alabilir. Gereksiz yabancı kelimeleri kullanmak ise bir başka sorun. Bu da bir hastalık. Günümüzde özentiyle Türkçe ile ilgisi olmayan, tamamen yabancı kelimeleri kullanmak bazılarının hoşuna gidiyor."

Gülsevin, bu sorunla mücadelede ilgili kurum ve kuruluşların desteğiyle bilinçlendirici faaliyetler yürütmeye devam edeceklerini vurgulayarak, birçok kurumun da TDK'nin yayımladığı güncel yazım kılavuzuna uymak zorunda olduğuna dikkati çekti.