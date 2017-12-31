TCDD'nin Doğu Ekspresi oyunu: Yurttaşa değil, şirketlere hizmet

Doğu Ekspresi ile seyahat etmek isteyen yurttaşlar, kamu hizmeti yükümlülüğü bulunan TCDD'nin tur şirketleriyle yaptığı anlaşma nedeniyle bilet bulamıyor.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya, Doğu Ekspresi ile yolculuk yapmak isteyen yurttaşların isyanına sahne oldu.

Haftanın her günü Ankara’dan kalkıp aradaki 52 durağın ardından Kars’a ulaşan bu trenle yolculuk, 1 gün 30 dakika sürüyor. Son yıllarda gezi blogları ve sosyal medya paylaşımları, Ani Harabeleri’ne, Çıldır gölüne ve Baltık mimarisine ev sahipliği yapan kente seyahat etme fikrini pekiştirdi. Kent kış ve ilkbahar mevsiminde doğa severlere vaat ettiği manzaralar nedeniyle de merak ediliyor. Ama gitmek ne mümkün!

BİLETLER TUR ŞİRKETLERİNE GİDİYOR

TCDD’nin Doğu Ekspresi ile Kars’a kişi başı 47-96 TL aralığında bir ücret ödeyerek seyahat edebiliyorsunuz. Trende pulman, örtülü kuşetli, yataklı ve yemekli vagonlar bulunuyor. Pulmanda seyahat ederseniz kişi başı 47 TL, yataklıda seyahat ederseniz ise 96 TL ödüyorsunuz, tabii yer bulabilirseniz.

Biletler 1 ay önceden internet üzerinden satışa sunuluyor. Ancak bu şekilde bilet almaya çalıştığınızda kuşetli ve yataklı vagonda hiçbir şekilde yer bulmak mümkün değil. Bilet almaya çalışan yurttaşlar, bu vagonların bilet satışının başladığı anda dahi dolu göründüğünden dert yanıyor.

İddiaya göre sorunun kaynağında, biletleri halkın satışına sunulmadan önce tur şirketlerinin alması yatıyor.

DOĞU EKSPRESİ HALKTAN KAÇIRILIYOR, ŞİRKETLERİN İNSAFINA BIRAKILIYOR

Gidiş dönüş alındığında 200 TL’yi aşmayan biletlere erişilemiyor, tur şirketlerinin konaklama ve şehir içindeki bir dizi güzergahı da kapsayan Kars turlarını satın almak ise ortalama 2 bin TL’lik bir fatura çıkarıyor. Kurallara göre biletler 1 ay önceden satışa sunulsa da, tur şirketlerinin Kars gezilerinde Mart ayına dahi yataklı vagon seyahatlerinin satıldığı hatta yer kalmadığı görülüyor.

Görünen o ki Doğu Ekspresi tur şirketlerinin insafına bırakılmış durumda. Hangi şirketlere, nasıl bir ücret karşılığında bu biletlerin satıldığı ise meçhul. Oysa Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasının bulunduğu bir Bakanlar Kurulu kararı, TCDD’nin kamu hizmeti yükümlülüğü bulunduğunu teyit ediyor. Ancak TCDD, tren biletlerinin bir bölümünü (en fazla talep gören kuşetli ve yataklı vagon biletlerini) yurttaşların kullanımına açmıyor, tur şirketlerinin ticari kullanımına sunuyor.

ARA DURAKLARA GİTMEK İSTEYEN YURTTAŞLAR DA MAĞDUR

Öte yandan bu tren yalnızca Kars’a gitmiyor. TCDD’nin tur şirketleriyle yaptığı anlaşma, kara ve havayolları ulaşımına göre daha uygun fiyatlı olan Doğu Ekspresi yolculuğundan, ara duraklardaki diğer şehirlere ulaşmak isteyen yüzbinlerce başka yurttaşı da mahrum bırakıyor.

Duruma sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösteren ve sorunun çözülmesini talep eden bir dilekçenin Ulaştırma, Denizcilik Ve Haberleşme Bakanlığı ile TCDD hesaplarına ulaştırılmasının ardından ise konuyla ilgili bir "gelişme" yaşandı.

Bakanlık yaptığı açıklamada tur şirketlerine vagon kiralandığını kabul ederek şunları belirtti: “Trenin mevcut vagonlarının dışında tur şirketleri ile yıllık plan ile vagon kiralaması yapılmakta, kiralama yapılan vagonlar Doğu Ekspresi’ne fazladan ilave edilmekte, kiralama yapan tur şirketleri bilet satışının yanında otel yemek ve gezi paketi halinde hizmet vermekte ve buna göre fiyatlarını belirlemektedir. Yoğun talep nedeniyle Doğu Ekspresi'ne ait tüm vagonlardaki biletler çok kısa bir süre içerisinde satılmaktadır. Talebin yoğun olduğu günler için trene ilave vagon verilmek suretiyle talepler karşılanmaya çalışılmaktadır.”

TCDD'nin sitesinde belirtilen telefon numarasına Whatsapp uygulaması aracılığıyla şikayetinizi ilettiğinizde ise aynı yanıt alınıyor;

ASLINDA BİLET YOK!

Bakanlık, tur şirketleriyle yapılan anlaşmanın mevcut vagonların dışında eklenen vagonlarla yapıldığını iddia etse de, bilet almayı deneyen yurttaşların yaşadığı deneyimler bunun aksini kanıtlıyor. "Çok kısa bir süre" olarak nitelenen süre, aslında yok! Bilet satın almak için bilgisayarın başına geçen kişiler, 1 saniye içinde kuşetli ve yataklı vagonlardaki tüm biletlerin satılmış olduğunu görüyorlar.

Açıklamanın üstünden 2 hafta geçmiş olmasına karşın, Doğu Ekspresi’nde yer bulmak halen mümkün değil. Üstelik bakanlığın belirttiği gibi “talebin yoğun olduğu günler” gibi bir tablo da yok. Yalnızca hafta sonu değil, hafta içi de kuşetli ve yataklı vagonda yer bulunamıyor.