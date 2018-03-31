TBMM'deki kadın ve tiyatro düşmanlığına tepkiler büyüyor!

TBMM çatısı altında kadın tiyatroculara yönelik düşmanlık kamuoyunda tartışılmaya devam ediyor. Kadın sanatçıların sahneye çıkarılmamasına yönelik tepkiler büyüyor.

TBMM Kültür, Sanat ve Yayın Kurulu’nca başlatılan “Meclis Sohbetleri”nin ikinci etkinliği olan Çanakkale Savaşı temalı gösteride kadın sanatçıların sahneye çıkarılmamasına tepkiler büyüyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, duruma tepki gösterip “Kadın tiyatro sanatçılarının tiyatro sahnesine çıkmasının engellenmesi rezilliktir” derken, CHP Denizli milletvekili Melike Basmacı da, “Kahraman’ın Meclis’te oynanacak tiyatro gösterisinde kadınları oynatmak istememesi, bir köşede bekletmesi biz kadınları toplumda yok saymak, izlerini silmek, evlerine kapatmak istediğini göstermektedir” dedi.

'KADINLAR MECLİS ÇATISI ALTINDA AYRIMCILIĞA UĞRADI'

Ankara Barosu Başkanı Hakan Canduran, “Sonunda bu da oldu. Kadınlar, bu kez hiç olmaması gereken bir yerde, TBMM çatısı altında ayrımcılığa uğradılar. Kadınlara TBMM çatısı altında reva görülen bu tutumun adı, sadece ayrımcılık değil, cinsiyetçiliktir, gericiliktir, yobazlıktır. TBMM Başkanı, Meclis’in kadın–erkek eşitliğini sağlamakla yükümlü olduğunun ve bu nedenle bir komisyon kurduğunun da farkında değil” diye konuştu.

SORU ÖNERGESİ: PROVALARDA OLAN KADINLAR SAHNEDE NEDEN YOKTU?

Gösteriye ilişkin ortaya çıkan prova görüntülerinde, kadın ve erkek sanatçıların aynı sahnede birlikte yer aldıkları görülürken, CHP Ankara milletvekili Murat Emir, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Emir, “Provalarda sahnede olan kadın sanatçılar, son bir saatte ne oldu da seyircinin karşısında değildi? Projektörden gösterilmesi planlanan Atatürk silueti neden son anda iptal edildi?” diye sordu.

GENCO ERKAL: BU KAFADAKİ ZAT MECLİS BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA ETMELİ

Tiyatrocu Genco Erkal ise “Atatürk’ün önderliğinde kurulan TBMM’ye hiç yakışmayan görüntüler. Bu kafada bir zat Meclis Başkanlığı makamından istifa etmelidir. Kadınlarımızın sosyal hayattaki kazanımlarına saygısızlıktır” dedi.

Bazı ünlü isimlerin verdikleri tepkiler şöyle:

DEMET AKBAĞ: Sahneye kadınların çıkarılmaması gibi bir durum kabul edilemez. Sahneye çıkmaya devam edeceğiz.

ALİ POYRAZOĞLU: 45 yıldır kadın oyuncularla oynadım. Onlarla sahneye çıktığım için gurur duyuyorum.

GANİ MÜJDE: Afife Jale’nin kemikleri sızlıyordur.

DENİZ ÇAKIR: Biz kadınlar üretmeye, iyiliğe inanmaya, doğurmaya, sanatı çocuklarımıza aktarmaya, sahneden hiç inmemeye devam edeceğiz…

ZERRİN TEKİNDOR: Kadının sesinden, bedeninden, ruhundan korkmamak dünyayı daha zarif bir yer yapacak. Sanat ve kadın ruhu inceltir. Tavsiye ederim.