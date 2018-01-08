TBMM'de Leyla Zana'yla ilgili karar yarın

HDP'li Leyla Zana'nın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin yarın Meclis'te karar verilecek.

HDP milletvekili Leyla Zana'nın "devamsızlık" nedeniyle milletvekilliğinin düşürülmesi yarın Meclis'te görüşülecek.

Karma Komisyon, Anayasa'nın 81. maddesine uygun biçimde ant içmeden, 1 Ekim 2016 - 30 Nisan 2017 döneminde aralıksız olarak Genel Kurulun 212 birleşimine katılmayan Zana'nın "devamsızlık nedeniyle" milletvekilliğinin düşürülmesine oy çokluğuyla karar vererek, hazırladığı raporu Genel Kurula sunmuştu.

Genel Kurulda Zana'nın kendisi ya da başka bir milletvekili savunma yapabilecek.

Rapor üzerindeki oylama gizli yapılacak.