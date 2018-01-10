TBMM'de gerginlik: CHP komisyonu terk etti

TBMM Dışişleri Komisyonunda Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz arasında gerginlik yaşandı.

TBMM Dışişleri Komisyonunda Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun komisyonu bilgilendirme toplantısında gerginlik yaşandı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Bakan Çavuşoğlu'nun Suriye, IŞİD ve Yunanistan'daki adalara ilişkin bilgilendirmelerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz, "Konuları hep geçiştiriyor, sorularımıza net yanıt vermiyorsunuz" karşılığını verdi.

Bakan Çavuşoğlu'nun "İdlib'deki 25 bin ılımlı muhalif ile ortak hareket etme" açıklamasına Yılmaz, "Onlar örgüt elemanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin onlarla ne işi var? Niçin onlarla yan yana geliyoruz?" sorularını yöneltti.

Yılmaz, kendisinin de içinde bulunduğu konsolosluk görevlilerinin IŞİD tarafından kaçırıldığı zaman sahipsiz kaldıklarına ilişkin sözleri ise gerilimi tırmandırdı. Bakan Çavuşoğlu, "Yok öyle bir şey saygısızlık, terbiyesizlik yapıyorsunuz" çıkışına CHP'li Yılmaz "Aynen iade ediyorum, haddinizi bilin. Ben olanları, yaşananları söylüyorum" yanıtını verdi.

Tartışmanın büyümesi üzerine CHP'li komisyon üyeleri ve Yılmaz bilgilendirme toplantısını terk etti.

CHP'li Yılmaz, gerilimin ardından yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Sorularımıza yanıt vermek yerine saldırgan saygısız bir üslup kullandı ve konuları geçiştirmeye çalıştı. Biz de gerekli tepkileri gösterdik. Özellikle IŞİD ile ilgili tespitlerimizden oldukça rahatsız olduğunu gördüm. Çünkü gerçekleri duymaya tahammülü yok"