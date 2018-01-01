TBMM'de 'Erdoğan' yasağı

AKP hükümeti, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la ilgili milletvekillerinin soru önergelerine yanıt vermiyor.

Son olarak CHP’li Mahmut Tanal’ın, “Cumhurbaşkanımızın kaç danışmanı vardır, danışmanlardan kaçı başdanışmandır? Danışmanların ve baş danışmanların aldıkları aylık ücret ne kadardır? Danışmanların ve başdanışmanların oturdukları konut kendilerine tahsis edilmekte midir, kira ücretleri Cumhurbaşkanlığı tarafından mı ödenmektedir? Danışmanlara tahsis edilen araç var mıdır? Eğer tahsis edilen araç varsa bu araçların yakıt gideri, bakım ve onarım giderleri kim tarafından karşılanmaktadır” sorularını içeren yazılı önergesine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından yanıt verilmedi.

Cumhuriyet’ten Emine Kaplan’ın haberine göre; Bozdağ, TBMM İçtüzüğü’nün 96. maddesine dikkat çekerek, “TBMM’nin bilgi edinme yollarından biri olan sorunun hükümet adına başbakan ve bakanlardan bilgi istemekten ibaret olması nedeniyle, sayın Cumhurbaşkanımızla ilgili konularda soru sorulamayacağından soru önergesinde yer alan hususlara cevap verilmesine yasal imkân görülememiştir” dedi.

GÜL İÇİN YANIT VERİLMİŞTİ

Oysa daha önce AKP hükümetleri, Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanı olduğu dönemde muhalefet milletvekillerinin Gül ile ilgili soru önergelerine yanıt vermişti. O dönem CHP milletvekili Turgut Dibek, Gül’ün danışmanı Ahmet Sever’in hazırlayıp sunduğu TRT’deki Avrupa Vizyonu programı için ücret alıp almadığını sormuştu. Dibek’in soru önergesine yanıt veren dönemin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç 2007, 2008, 2009 ve 2010 yıllarında program karşılığında bölüm başına Sever’e 3 bin 500 TL ödendiği, Mart 2010’dan itibaren program yayından kaldırıldığı için herhangi bir ödeme yapılmadığını açıkladı. Erdoğan’ın danışmanlarına ilişkin soru önergesi ise “cevap verilmesine yasal imkân görülmediği” gerekçesiyle yanıtsız bırakıldı.

İÇTÜZÜK HÜKÜMLERİ AYNIYDI

Cumhurbaşkanlarıyla ilgili soru önergelerine yanıt verilmesi işlemi, yalnızca Abdullah Gül ile sınırlı değil. Bozdağ’ın gerekçe gösterdiği TBMM İçtüzüğü hükümleri aynı olmasına karşın daha önce 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’le ilgili soru önergelerine dönemin hükümetleri tarafından yanıt verildi. SP milletvekili Lütfi Yalman’ın 2002 yılında Sezer’in eşi ile birlikte villa satın aldıkları iddialarına ilişkin soru önergesine, dönemin Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan tarafından “Konuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı tarafından 25 Mart 2002 tarihinde açıklama yapılmıştır. Söz konusu açıklama basın-yayın organlarında yayımlanmış, ayrıca Cumhurbaşkanlığı web sitesinde yer almıştır” açıklaması yapılmıştı.