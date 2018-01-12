TBMM önünde kendisini yakmaya çalıştı

Meclis Devlet Hastanesi'nin önünde üzerine benzin dökerek kendini ateşe veren S.A. polislerin müdahalesiyle son anda kurtarıldı.

TBMM Dikmen girişinin yaklaşık 50 metre yukarısında bulunan Meclis Hastanesi önüne elindeki benzin bidonuyla gelen 39 yaşındaki S.A. geçim sıkıntısı nedeniyle kendini ateşe vereceğini söyledi.

İnşaat işçisi olduğu öğrenilen S.A., benzini başından aşağı döktükten sonra çakmağı ateşledi. TBMM'de görevli polislerin müdahale etmesinin ardından S.A.'nın alev alan kıyafetleri söndürüldü.

Kafasının sol tarafında yanık olduğu belirlenen S.A. olay yerine gelen ambulansla Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.