TBMM Camisi'ne minare mi isteniyor?

Ağa Han ödüllü TBMM Camisi’nin yıkılmaması için mücadele eden Mimarlar Odası Ankara Şubesi, bu kez de camiye minare yapılmak istendiğini bildirdi.

Meclis'teki ödüllü camiye minare yapılmak istendiği ortaya çıktı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, “TBMM Camisi'ne minare yapılması için harekete geçildiğinin bilgisini aldık. TBMM Camisi'ne klasik minare istemek yapının mimarlarına saygısızlıktır. Behruz Bey TBMM Camisi'nde gelenekselle moderni birleştirmiş, sadeliği ve dinginliği ile inancın 1400 yıl önceki camisini günümüze yorumlamıştır. Ölçeği ve zarafeti ile insanı içine alan bu cami, inanç insanın içindedir, gösterişte değildir demektedir. Bu caminin tasarlanmış ve yorumlanmış bir minaresi vardır. Şimdi yeniden minare istemek tasarım sürecine ve mimarın yorumuna müdahale etmek anlamını taşır ki bunun da kabul edilecek bir yanı yoktur” dedi.

“Mimarın ifade özgürlüğü çizgileridir, tasarımıdır. Tasarıma müdahale ifade özgürlüğüne yapılmış bir darbedir” diyen Candan, "TBMM Camisi'nin özgünlüğünü bozacak minare talebi, eşyanın tabiatına aykırı olduğu gibi, isteyenlerin de ne mimarlıktan ne de eserden anlamadığının göstergesidir” şeklinde konuştu.

Candan, sözlerine şöyle devam etti:

“Her şeyi ben bilirimci yaklaşımla belirlemeye çalışan iktidarın mimari proje süreçlerinde uzun süredir tasarıma müdahale ettiğini biliyoruz. Bu müdahale mimarların ve gelecek kuşaklarının yaratıcılık hakkının gaspı demektir. Şimdi bunun bir benzeri TBMM Camisi'ne minare eklenmesi tartışmasıyla yaşıyoruz. Uzun süre TBMM camisini yıkmak istediler, buna karşı hukuksal mücadele verdik, camiyi yargı yoluyla tescil ettirdik, tescili kaldırdılar. Şimdi de eşi benzeri olmayan muhteşem bir eserin ruhunu yıkmak istiyorlar. Çizgileri ve tasarımı teslim almaya çalışıyorlar. Tarih boyunca iktidarların ilgi alanı olan mimarlık kalıba dökülemez.”