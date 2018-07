Tatlıses: Her türlü saldırıya cevap verecek gücümüz var

İbrahim Tatlıses, oğlunun tehdit edildiğini söylediği açıklamasında "Çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur" dedi

İbrahim Tatlıses, oğlunu tehdit ettiği iddia edilen kişilere yine tehditle cevap verdi. Tatlıses'in açıklaması şu şekilde:

"Kamuoyunun dikkatine;

Geçtiğimiz gün oğlum İdo ile ilgili yaşanan tehdit olayının basına yansımış olduğunu görmüş bulunmaktayım. Bu tehdit her baba gibi tabiki de beni de üzmüş ve etkilemiştir. İbrahim Tatlıses olarak ben zaten bütün evlatlarımın can ve mal güvenliğini korumak için elimden geleni yıllardır yapıyorum. Fakat olayın basına yansıyan halinden bir aciziyet içinde olduğumuz izlenimi çıkmaktadır. Herkes şunu bilsin ki; çakallardan, çapsızlardan gelebilecek her türlü tehdit ve saldırılara misliyle cevap verecek gücümüz ve kudretimiz her zaman mevcuttur!!! Biz kanun ve nizamlara olan saygımızdan dolayı, Yüce Türk Adaletine bilgi vermeyi bir vatandaşlık görevi olarak gördük. Bu durumun yanlış anlaşılmaya mahal verecek şekilde haber yapılması bu açıklamayı zorunlu kılmıştır. Bu doğrultuda medya organlarından böylesine hassas bir olayın haberini yaparken daha dikkatli olmalarını rica ediyorum."