Taşeron KHK'sinde tepki çeken düzenleme değiştirildi

Taşeron işçilere kadro için akıl hastalığı olmaması gerektiği şartını okuyan taşeron işçiler sağlık raporu almak için harekete geçti. Ancak rapor gerekmediği, beyanın yeterli olduğu açıklandı.

Resmi Gazete’de 1 Ocak’ta yayımlanan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile taşeron işçilerin kadroya geçirilmesine ilişkin bazı şartlar kafalarda soru işareti bıraktı.

“Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmaması” şartını okuyan işçiler sağlık raporu almak için sağlık ocaklarına gitti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Genel Sekreteri Dr. Hakan Uzun, taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi işlemleri için sağlık raporuna gerek olmadığını belirterek “Bu süreçte taşeron işçi kardeşlerimizin devlet memurluğuna geçebilmek için teslim edeceği evrak, sadece ilgi yazı ekinde yer alan başvuru formu olup, kişinin sağlıklı olduğunu beyan etmesi yeterlidir” dedi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 6 Ocak 2018 tarihli resmi yazısında da “İlgili mevzuat hükümleri uyarınca işçi statüsüne geçiş başvurularında başvuru sahiplerinin sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmasına engel durumu olmadığına ilişkin beyanların yeterli olup, tek hekim raporu almaları gerekmemektedir” denildi.