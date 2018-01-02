Taşeron işçinin 'kadro' oyunu sonrası alacağı maaş belli oldu

AKP'nin taşeron işçiye kadro KHK'sinin içinin boş çıkmasının ardından işçiler tepkili. Öte yandan düzenlemeyle işçilerin alacağı maaşlara ilişkin de ayrıntı belli oldu.

AKP'nin tepki çeken taşeron KHK'sinin ardından işçilerin ücret ve sosyal hakları da belli oldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan metinde taşeron işçilerin ücret ve sosyal haklarına da yer verildi.

Buna göre, sürekli işçi kadrolarına geçenlerde geçiş işlemi yapılırken, mevcut iş yerinin girdiği iş kolunda kurulu iş yerinden bildirilenlerin ücreti ile diğer mali ve sosyal hakları, karara bağlanan ve süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesinin bitimine kadar alınan ücret ile diğer mali ve sosyal haklardan fazla olmayacak. Ve yine ücretler, süresi en son sona erecek toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek.