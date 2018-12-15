'Tasarruf yılı' 2019'da TBMM'ye 66 yeni lüks araç: İhale yeniden açıldı

TBMM daha önce iki kez iptal edilen 66 lüks makam aracı ihalesini yeniden açtı.

Filosunda onlarca araç bulunan TBMM, hükümetin “tasarruf yılı” dediği 2019 için 66 yeni araç kiralamak için üçüncü kez ihale açtı.

TBMM Başkanlığı'nda İsmail Kahraman’ın görevinin son bulmasından önce 64, Binali Yıldırım’ın göreve başlamasından sonra ise 66 yeni araç kiralamak için ihale açan ancak bu ihaleleri daha sonrasında iptal eden TBMM, aynı ilanı yeniden yayımladı.

Birgün’den Hüseyin Şimşek’in haberine göre TBMM Başkanlığı, 2019 ve 2020 yıllarında kullanacağı tümü 1950 motor hacminde olması istenilen araçların 28’i için ayrı, 38’i için ayrı teknik özellikler belirledi. 1 Şubat 2019’da yapılması planlanan ihalenin teknik şartnamesine göre, kilometre sınırı olmaksızın, araçların tamir, bakım, onarım, lastik, yedek parça, kasko, zorunlu mali sorumluluk sigortası, motorlu taşıt vergisi ve benzeri tüm giderleri ihaleyi kazanan firma tarafından karşılanacak.

TBMM Başkanlığı, kiralanacak 28 araç için, “2019 model, sıfır kilometre, dört silindir dizel, benzinli veya benzin-elektrikli hibrit motor, yol bilgisayarı” gibi özellikler istedi. 38 araç için ise “tam otomatik klima, deri döşeme, ısıtmalı koltuklar” gibi şartlar sıralandı.

TBMM Başkanlığı, ihaleyi kazanan firmadan 66 aracın yanı sıra beş de yedek araç bulundurmasını istedi. İhale şartnamesinde konuyla ilgili olarak, “Yedek araçlar kurumumuza ait garajda her an hizmete girecek şekilde hazır bulundurulacak, ihtiyaç halinde derhal İdareye teslim edilecektir. Yedek araçlar için ücretlendirme yapılmayacaktır” denildi.