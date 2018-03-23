Tarsus'ta TKP'lilere zabıta ve polis müdahalesi

Türkiye Komünist Partisi'nin Tarsus'taki çalışması engellenmeye çalışıldı.

Türkiye Komünist Partisi'nin Boyun Eğme satışı ve "Nato'dan çıkılsın, İncirlik üssü kapatılsın" adlı imza çalışması Mersin'in Tarsus ilçesinde bir zabıta memuru tarafından engellenmeye çalışıldı.

Zabıtanın görevi olmadığı halde müdahale etmesi halkın da dikkattini çekerken, hırsını alamayan zabıta görevlisi polisi arayıp TKP'lilerden şikayetçi oldu. Polisin gelmesiyle TKP'lilerin savcılıktan alınan izin belgesine rağmen çalışmaları durduruldu. Polis ekipleri tarafından videoya alınan TKP'liler kimlik kontrollerinin ardından alandan olaysız ayrıldı.

