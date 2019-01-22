Tariş Üzüm Birliği'nde sahtecilik skandalı: Çalışanı, sahte belgeyle tazminatsız işten atma girişimi

Tariş Üzüm Birliği müfettişi Rahmi Rençber'in iş akdi 'devamsızlık' iddiasıyla tazminatsız olarak feshedildi. Rençber, hukuk mücadelesi vererek, puantaj defterinde tahrifat yapıldığını bilirkişi heyetine kanıtladı. Rençber'e tüm yasal haklarının faiziyle ödenmesine hükmedildi. Rençber'in suç duyurusu üzerine tahrifat yaptığı iddia edilen Tariş Üzüm Birliği genel müdürü Yurtcan Biryol hakkında soruşturma başlatıldı.

Tariş Üzüm Birliğinin Genel Müdürü Yurtcan Biryol hakkında, Tariş Üzüm Birliği müfettişi Rahmi Rençber'le ilgili görülen davada iş mahkemesine sahte belgeler sunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı.

Uzun süre Tariş Üzüm Birliğinde müfettiş olarak görev yapan Rahmi Rençber'in iş akdinin tazminatsız olarak feshedilmesi üzerine, Rençber'in iş mahkemesinde açtığı dava sonuçlandı. Özellikle Birlik yöneticilerinin mensubu olduğu kooperatiflerde yapılan teftişler sonucunda, herhangi bir gerekçe gösterilmeden müfettişlikten alınarak Saruhanlı Kooperatifi Müdürlüğüne atanan, sonra da “geçici görev” adı altında Birliğin en uzak noktalarına sürgün edilen Rahmi Rençber'in iş akdi, Birlik yönetimi tarafından tazminatsız olarak feshedilmişti.

Buna ilişkin görülen davada mahkeme heyeti ve bilirkişiler tarafından, sadece “işe devamsızlık” iddiası dikkate değer görüldü. Bu iddianın ispatı için Birlik genel müdürlüğü tarafından, mahkemeye işyeri puantaj defterinin aslı yerine fotokopisi gönderildi. Kayıtları inceleyen bilirkişi heyetince, davacı hakkında çok sayıda devamsızlık kaydının bulunduğu yönünde rapor yazıldı. Buna itiraz eden davacı Rahmi Rençber, mahkemeden defterin asıl nüshasının getirilmesi talebinde bulundu. Orijinal belgelerde yapılan inceleme sonucunda, işveren tarafın, işe gelindiğine dair işaret bulunan 73 güne ait kaydı daksille boyayarak devamsızlık işareti koyduğu net olarak tespit edildi. Bunun üzerine gerek yerel, gerekse üst mahkeme tarafından, tahrifli belgeler geçerli delil kabul edilmeyerek davacının tüm yasal haklarının faiziyle birlikte ödenmesine hükmedildi.

DAKSİLLE SAHTE BELGE ÜRETEN YÖNETİCİYE SORUŞTURMA

İş mahkemesindeki davayı kazanan Rahmi Rençber, bu kez mahkemeye sunulan sahte kayıtları dava konusu etti. Rençber, Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürü Yurtcan Biryol hakkında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Rençber'in suç duyurusunda, "Genel Müdür Yurtcan Biryol'un fesih işleminin öncesinde müdürlüğünü yaptığı Saruhanlı Kooperatifinin yöneticilerine kendisi hakkında fesih kararı almaları yönünde baskı uyguladığını, aksi halde bu kooperatifin Birlikten ihraç edilmesi yönünde rapor hazırlatacağı yönünde tehditte bulunduğunu, bu hususların mahkeme kayıtlarıyla sabit olduğunu, kooperatif yöneticilerinin bu dayatmaya direnmesi üzerine bir denetmen işe alarak aynı gün itibariyle bu kooperatife teftişe gönderdiğini, kendisinin de en uzak noktaya sürgüne gönderilerek gıyabında bir teftiş yürütüldüğünü, birkaç haftada bitecek göstermelik teftişin sırf kendisinin bezdirilerek istifaya zorlanması adına altı ay sürdürüldüğünü, sonuçta uydurma sebeplerle iş akdinin tazminatsız olarak feshedildiğini, işveren tarafın Rençber hakkındaki işe devamsızlık iddiasını kanıtlayabilmek için ve 'fotokopiden anlaşılmaz' düşüncesiyle mahkemeye tahrif edilmiş puantaj kaydı nüshalarını ibraz ettiğini, asıl kayıtların talep edilmesiyle kayıtlardaki sahteciliğin net olarak tespit edildiğini, bu kanunsuz eylemin asıl failinin idarenin başındaki Genel Müdür Yurtcan Biryol olduğu” ifade edildi.

RENÇBER DAHA ÖNCE DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

Şikayetçi Rahmi Rençber'in daha önce de, “müfettişlik döneminde tespit ettiği halde idare tarafından örtbas edilen fiiller” ile “bizzat yönetimce gerçekleştirilen ancak yetkisi elvermediğinden bir işlem yapılamayan hukuksuz eylemler” hakkında suç duyurularında bulunduğu, bunun üzerine ilgili savcılıklar tarafından Tariş Üzüm Birliği Genel Müdürü Yurtcan Biryol ve bazı Birlik yöneticileri hakkında piyasa dolandırıcılığı, bilişim kayıtlarını tahrifat, zimmet, görevi kötüye kullanma suçları kapsamında soruşturmalar açıldığı biliniyor.