Tarım işçilerini taşıyan araç devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada üç işçi yaşamını yitirdi, çok sayıda işçi yaralandı.

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin taşındığı minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada üç işçi yaşamını yitirdi, çok sayıda işçi yaralandı.

Olay bu sabah saatlerinde Gözne- Arslanköy yolu Arslanköy kavşağında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, tarım işçilerinin taşındığı 33 MN 180 plakalı minibüs kontrolden çıkıp devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre üç işçi yaşamını yitirdi, çok sayıda işçi de yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.