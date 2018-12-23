Tarım Bakanlığı'ndan "Paramız var ki ithal ediyoruz" sözlerine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin "Paramız var ki ithal ediyoruz" sözlerinin çarpıtıldığı iddia edildi.
Pazar, 23 Aralık 2018 20:11

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin bir gazeteye yaptığı değerlendirmenin bir kısmının kesilerek haber yapıldığı belirtildi.

Açıklamada Pakdemirli'nin sözleri şu şeklide aktarıldı:

"Buğdayda Türkiye kendi kendine yeterlidir. Yani bu şey üzerinden muhalefet yapılır. 21,5 milyon ton üretimimiz var. 19 milyon ton tüketimimiz var (son 5 yıl ortalamamız). Ha diyeceksiniz ki neden ithalat yapıyorsunuz? Ben de diyeceğim ki makarna fabrikaları, un fabrikaları boş mu kalsın? Bunu ithal edip karşılığında ihraç ediliyor. Yani bir o kadar da ihracat var. İthalatın olduğundan daha fazla ihracatımız var, buğday tarafı böyle. Samanda da 9 bin küsur ton yani 10 bin ton diyelim. Bizim Türkiye’de de kaba yem ihtiyacımız 66 milyon ton. Bunun anlamı ne biliyor musunuz? 10 binde 1,5’dir. Yani Türkiye’nin ihtiyacının 10 binde 1,5’i saman olarak ithal edilmiş. Bunun bir anlamı var mı? Bana göre bir anlamı yok, hiçbir anlamı yok.

 'Siz saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz' diyenlere karşı ben de şunu söylüyorum: Biz, Türkiye’de para varmış ki ithal edecek parayı da bulmuşuz. Siz insanları sana yağı kuyruklarına, salça kuyruklarına, ondan sonra tüp kuyruklarına, sigara kuyruklarına muhtaç ettiniz. Önemli olan gıda arz güvenliği, bir şekilde bunu sağlamamız gerekiyor. Bizim iki tane görevimiz var. Biri üreticiyi korumak diğeri de tüketiciyi kollamaktır. O da çok pahalıya yememeli. Biz bu iki görevi dengede götürmeye çalışıyoruz."

 
Cumartesi, 22 Aralık 2018 21:11
'Saman ithal ettiniz' diyenleri Tarım Bakanı böyle yanıtladı: Paramız var ki ithalat yapıyoruz!
Tarım Bakanı Bekir Pakdemirli, saman ve buğday ithal edilmesini eleştirenleri şöyle yanıtladı: 'Paramız var ki ithalat yapabiliyoruz.'

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin tarım alanında daima kârlı bir ülke olduğunu belirterek, "Bu ‘Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz’ diyenlere karşı şunu söylüyorum, Türkiye’de para var ki ithalat yapabiliyor" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Yeni Akit gazetesinin Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı'ya konuştu. Tarımda yıllık ihracatın 17 milyar dolar, ithalatın 12 milyar dolar olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, Türkiye'nin tarım alanında daima kârlı ülke olduğunu söyledi.

Bakan Pakdemirli şunları söyledi: "Yıllık 12 milyar dolar ithalat, 17 milyar dolar ihracat var. Tarımda kendi kendimize yettiğimiz gibi herhangi bir zarar da etmiyoruz, bu alanda Avrupa'nın itici gücüyüz. Mesela buğdayda Türkiye kendi kendine yeterlidir. Samanda da 10 bin ton bizim ithalatımız, Türkiye'de tahmini ihtiyacımız 66 milyon ton. Bunun anlamı da 10 binde bir buçukluk bir ihracat var. Yani Türkiye'nin ihtiyacının 10 binde 1,5'u saman olarak ithal edilmiş. Bunun olumsuz bir anlamı var mı derseniz gördüğünüz gibi yok. Bu ‘Saman ithal ettiniz, buğday ithal ettiniz' diyenlere karşı şunu söylüyorum; Türkiye'de para var ki ithalat yapabiliyor. Bizim iki tane görevimiz var. Biri üreticiyi korumak, ikincisi tüketiciyi kollamak. Bu iki görevi dengede götürmek istiyoruz."

'ET FİYATINDA BİR MİKTAR ARTIŞ OLABİLİR'

Et fiyatları hakkında da bilgi veren Pakdemirli, şöyle devam etti: "Et fiyatlarında eski pahalı günlere dönüş olmaz, ancak bir miktar artış olabilir. 2019'un ikinci yarısından sonra… Bu artış, ufak bir artış olabilir. Vatandaşımızın eti yine en uygun fiyattan sofralarına getirmelerine vesile olacağız."