Tarım Bakanı'ndan Çiftlik Bank açıklaması: Muhalefet yeni uyandığı için...

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Çiftlik Bank'la ilgili eleştirilere ilişkin, 'Muhalefet yeni uyandığı için mağdurlar üzerinden siyaset geliştirmeye çalışıyor, çözüm olmaya çalışacaklarına kamu kurumlarını suçlayıcı yöne gidiyorlar. Türkiye'de bu bilinci oluşturmak lazım. Yasal mevzuattaki boşlukları giderme adına çalışmalarımızı bitirdik ve Başbakanlığa sevk ettik' dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara'da bir etkinliğe katıldı.

Burada yaptığı konuşmanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tüfenkci, Çiftlik Bank'a ilişkin muhalefetin eleştirileri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Konuya ilişkin şikayetler gelmeye başladığında bu yapıların incelenmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Tüfenkci, "Yaptığımız incelemeler neticesinde burada ticarete konu bir mal olmadığı, sanal bir oyun üzerinden insanların dolandırılabilecekleri yönünde bilgilere ulaştık ve teftiş aşamasında konuyu kamuoyu ile paylaştık" dedi.

"Biz bu uyarıları yaparken Kılıçdaroğlu da eleştiride bulundu. Bakanlığımızın bir görevi de vatandaşları bilgilendirmektir" diyen Tüfenkçi, "34 şirketin denetim işlemleri sürüyor. Ayrıca reklamlarının da durdurulmasını sağladık. Biz gerekeni yapıyoruz. Muhalefet yeni uyandığı için mağdurlar üzerinden siyaset geliştirmeye çalışıyor, çözüm olmaya çalışacaklarına kamu kurumlarını suçlayıcı yöne gidiyorlar. Türkiye'de bu bilinci oluşturmak lazım. Yasal mevzuattaki boşlukları giderme adına çalışmalarımızı bitirdik ve Başbakanlığa sevk ettik. Hızlı bir şekilde Meclisin gündemine getirilecek. Hürriyeti bağlayıcı cezaların artırılması ve piramit satışın tanımının netleşmesi noktasında düzenlemeler yapıldı. Bakanlığımız adına gerekenler yapılmıştır ve süreç bitmiştir. Çiftlik Bank diye adlandırılan yapı için adalete suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerini kullandı.

