Tarikat dostu Maraş İl Milli Eğitim Müdürü'nün asaleten ataması yapıldı

Cemal Yılmaz, uzun bir süredir vekaleten yürüttüğü Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevine asaleten atandı. Cemal Yılmaz, yayımladığı videolar nedeniyle kendisini pedofil olarak niteleyenleri yargı yoluyla susturması ve kendi yayımladığı videoları sildirmesiyle tanınan Nurettin Yıldız’ın tam destekçisi ve çalışma arkadaşı. Yılmaz'ın tecavüz ve tacizlerle gündeme gelen Ensar Vakfı'nın yanısıra başka pek çok tarikat ve dernekte eğitimler verdiği biliniyor.

Daha önce vekaleten atanmış olan 14 il milli eğitim müdürünün asalet kararnameleri, 2 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Cemal Yılmaz, bu şekilde daha önce vekaleten yürüttüğü Kahramanmaraş İl Milli Eğitim Müdürlüğüne asaleten atanmış oldu.

CEMAL YILMAZ KİMDİR?

Cemal Yılmaz'ın sahip olduğu sertifikalar şöyle sıralanıyor: MEB Talim Terbiye Kurulu Orta Öğretimde Yeniden Yapılanma Sertifikası, MEB Hizmet İçi Eğitim Daire Başkanlığı Kuran-ı Kerim Öğrt. Teknikleri Sertifikası, MEB Özel Öğretim Kurumları Mevzuat Uygulamaları Sertifikası, İTO ÜNV. Eğitim Yönetimi Okulu Sertifikası.

Cemal Yılmaz'ın biyografisinde, yurt içinde ve yurt dışında, aile, iletişim, gençlik ve eğitim konularında konferanslar verdiği belirtiliyor. Çok sayıda STK'nın, AGD, İHH, İlim Yayma Cemiyeti, İKEV ve TÜGVA gibi derneklerde yönetim kademelerinde görevleri bulunuyor. Yılmaz'ın geçmişinde 1999 yılında Milli Görüşcülere bağlı Sarıyer Milli Gençlik Vakfı’nda başkanlık yapması da yer alıyor.

FETVALARIYLA MEŞHUR NURETTİN YILDIZ'IN YAKINI

Cemal Yılmaz, Küçükçekmece Milli Eğitim Müdürü olduğu dönemde, yayımladığı videolar ve "5 yaşında kız çocuklarıyla evlenilebilir" yorumlarıyla kamuoyunda tepki toplayan Nurettin Yıldız'a tam destek vermişti. İzleyen aylarda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Nurettin Yıldız'ı iğneleyen açıklamalar yapmasından sonra, Nurettin Yıldız'ı öven mesajlarını silen Yılmaz, twitter hesabını da bir süre askıya almıştı.

Cemal Yılmaz'ın, Nurettin Yıldız çevresinin kontrolündeki Sosyal Doku Vakfı’nda uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunduğu iddia ediliyor. Küçükcekmece İlçe Milli Eğitim Müdürü iken Nurettin Yıldız ile Diriliş Kamplarına katıldığı ve aynı zamanda Halveti Tarikatı'na bağlı Şemsi Sivası Yurdu’nda, Nurcu tarikata bağlı Suffa Vakıflar'ında dini eğitimler verdiği iddia ediliyor.

Cemal Yılmaz, ayrıca memleketi Güresun /Şebinkarahisar’da Nurettin Yıldız’ın katıldığı toplantılar organize etmiş.

Cemal Yılmaz verdiği "eğitimlerle" Ensar Vakfı'nda da boy göstermiş.