Tarık Tarcan: Umre’ye gitsem her programa çağırırlar

Oyuncu ve sunucu Tarık Tarcan, programlara ve dizilere çağrılmadığını belirtirken, 'Bu kadar iş yapmış bir adam olarak davet edilmem gerekiyor ama kimse çağırmıyor. Umre’ye gitsem her programa çağırırlar' dedi.

Oyuncu ve sunucu Tarık Tarcan, uzun süredir ekranlara çıkmamasına ilişkin ilginç bir açıklamada bulundu.

"Dizici değilim. Jönlük yaşımızı geçtik. Karakter olayına girmemiz lazım. Bunu piyasa bilmediği için 'Bu yıllarca başrol oynadı. Şimdi çağırırız ama kabul etmez' diye düşünüp eskisi kadar aramıyorlar" diyen Tarcan, "Bu kadar iş yapmış bir adam olarak davet edilmem gerekiyor ama kimse çağırmıyor. Umre’ye gitsem her programa çağırırlar" ifadelerini kullandı.

Posta gazetesine konuşan Tarcan, "İnançlı mısınız?" şeklindeki soruya ise, "Benim annem hacıdır, ben iki kez hatim indirdim. Bütün dinleri çok iyi bilirim ama artık deist oldum" yanıtını verdi.