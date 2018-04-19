Tarihi sit alanına kaçak inşaatı ne mühür durdurabildi ne de ceza

Muğla'nın Datça ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanının içinde kalan, imara kapalı Sarı Liman mevkisinde mühürlenmesine, kesilen cezalara ve kamuoyu tepkisine karşın inşaata devam ediliyor.

Muğla'nın Datça ilçesinde, tarihi ve doğal sit alanının içinde kalan, imara kapalı Sarı Liman mevkisinde mühürlenmesine, kesilen cezalara ve kamuoyu tepkisine karşın inşaata devam ediliyor. Havuz yapımına da başlanırken, Datça Belediyesince kaçak inşaata kesilen para cezası 63 bin TL'ye çıktı.

Datça ilçe merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan, 1'inci derece doğal ve 3'üncü derece arkeolojik sit alanında kalan inşaat, 2'nci kata kadar yükseltilirken, Datça Belediyesi İmar Müdürlüğü ekiplerince ikinci kez mühürlendi. Binanın ikinci katına asılan mühre rağmen işçiler, bu kez de kaçak inşaatın yanındaki alana havuz yapımına başladı.

NE MÜHÜR NE CEZA DURDURABİLDİ

Datça Belediyesince kaçak inşaat nedeniyle tapu sahibi Vahdet Görgülü adına kesilen para cezası artırıldı. Datça Belediyesi Encümeni tarafından kesilen ilk para cezasından sonra inşaata devam edildiğinin tespit edilmesi üzerine 2'nci kat da dikkate alınarak, metrekare hesabına göre 2 ayrı ceza daha kesilmesine karar verildi. Böylelikle kaçak inşaata kesilen para cezasının toplam 63 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi. İnşaat hakkında kaçak yapı tutanağı tutularak, daha önce 26 bin TL'lik para cezası kesilmişti.

Belediyenin suç duyurusundan sonra cumhuriyet savcılığınca kaçak inşaatla ilgili harekete geçilmesinin beklendiği belirtildi. Datça Belediyesi tarafından kaçak yapının 2 katına birden asılan mühürlere rağmen işçilerin inşaata devam ettiği görüldü.

Türk Ceza Kanunu'nun 184'üncü maddesine göre, yapı ruhsatı alınmadan veya ruhsata aykırı olarak bina yapan, yaptıran ve göz yuman kişilere, 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verileceğine hükmedilmesine rağmen kaçak inşaata devam edilmesi, kamuoyunda tepkiyle karşılandı. 1 aylık sürenin dolması beklenmeden mühürlenen inşaatta yapım çalışmalarının, kolluk güçlerince durdurulması isteniyor.

Öte yandan işçiler, otel olacağı belirtilen kaçak inşaatın villa için yapıldığını ileri sürdü. İnşaat sahibiyle hiç karşılaşmadıklarını dile getiren işçiler, işlemlerin, ismini vermedikleri bir avukat aracılığıyla yürütüldüğünü söyledi.