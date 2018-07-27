Tarihi hastane boşaltılıyor: Rant alanına mı dönüştürülecek?

İstanbul'da 'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası' adıyla hizmet veren Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nin parça parça taşındığı ortaya çıktı. Boşaltılan tarihi hastanenin rant alanına dönüştürülmesinden endişe ediliyor.

İstanbul'da 'Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gümüşsuyu Ek Binası' adıyla hizmet veren Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nin parça parça taşındığı ortaya çıktı. Boşaltılan tarihi hastanenin rant alanına dönüştürülmesinden endişe ediliyor.

İlk olarak acil servisi boşaltılan tarihi hastanenin önceki gün de ameliyathanesi başka bir yere taşındı.

Damga gazetesinden Anıl Boduç'un ortaya çıkardığı taşınma olayını BirGün'e değerlendiren Sağlık Hizmetleri Sendikası (SAHİM-SEN) Başkanı Özlem Tekin Akarken, 150 yıldan beri hizmet veren Gümüşsuyu 'nun akıbetinin merak konusu olduğunu söyledi.

Hastanenin Sarıyer Çayırbaşı'na taşınabileceği yönünde duyumlar aldıklarını anlatan Akarken, "Bu tarihi binanın Taksim İlkyardım Hastanesi'ne verileceği yönünde bazı iddialar var. Burası daha evvel Beyoğlu Göz Hastanesi'ne verilmeye çalışıldı. Kamuoyu baskısıyla ve binanın yetersiz olacağı nedeniyle vazgeçildi" diye konuştu.

CHP İstanbul eski milletvekili mimar Gülay Yedekci de, Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nin hem tarihsel olarak hem de mimari anlamda çok büyük bir zenginlik olduğunu ve kaybedilmemesi gerektiğini söyledi.

TOPLUMSAL BELLEĞE ZARAR

Mimarlar Odası Başkanı Eyüp Muhcu ise Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nin, 15 Temmuz'dan sonra hastane fonksiyonunu kaybettiğini belirterek, "Burası 15 Temmuz darbe girişiminin ardından hastane olmaktan çıkarıldı. Tam olarak sağlık hizmeti veremeyecek hale getirdiler. Parça parça taşıdılar" ifadelerini kullandı. Hastanenin mimari olarak çok büyük bir değer olduğunu ve Abdülmecid döneminden bu yana bir sağlık kuruluşu olarak hizmet verdiğini de anımsatan Muhcu, "Şimdi burasının tekrar hastane olarak devam etmesi lazım. Bu tür yapıların başka bir kimlik adı altında hizmet vermesi toplumsal belleğe büyük bir zarar verir" şeklinde konuştu.

GÜMÜŞSUYU'NA GÖZ DİKMİŞLER

Gümüşsuyu Asker Hastanesi'nin kapatılması ihtimalinin uzun zamandır gündemde olduğunu anlatan CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker, söz konusu hadise üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yüklendi. Son zamanlarda sadece hastanelerin değil çeşitli üniversite kampüslerinin de farklı amaçlar suretiyle kullanılmak istendiğini ifade eden Şeker, “Şimdi de gözlerini Gümüşsuyu 'na dikmiş olabilirler. Bu çok açık bir şekilde saray zihniyetidir. Hep bana, hep bana anlayışıdır. Önemli birçok üniversiteyi, hastaneyi boşaltıp, kendilerine tesis etme anlayışıdır. Böyle bir yaklaşımı sağlıklı bulmak ve onaylamak asla mümkün olamaz” ifadelerini kullandı.